Названы 5 интересных фактов о летнем солнцестоянии
Это до сих пор очень важный день для многих народов.
Это до сих пор очень важный день для многих народов.
Наш календарь не совсем точно отражает вращение Земли вокруг Солнца. Поэтому время солнцестояния немного колеблется из года в год. В 2019-м оно наступает 21 июня в 18:54 по московскому времени. А в 2020 году придется на 00:44 по Москве.
Самая жаркая летняя погода «отстает» от летнего солнцестояния примерно на три недели. Так что жара, охватившая некоторые регионы России в июне — это еще цветочки.
Летнее солнцестояние — это не только начало астрономического лета. В древнем Египте оно выполняло роль Нового года. Перед летним солнцестоянием в небе появлялась звезда Сириус, а затем начинался разлив Нила, от которого зависел будущий урожай.
В древнем Китае этот день «переключал» годовой период ян на инь. А зимнее солнцестояние, которое происходит 21 или 22 декабря в Северном полушарии, «переключало» период инь на ян.
Распространено ошибочное мнение, что именно в день летнего солнцестояния солнце восходит раньше, чем в другие дни, а заходит позже. Но это не совсем так. Самый ранний восход наступил уже 14 июня — в 3:44 мск. А заходить позже всего солнце будет с 22 по 28 июня — в 21:18.
Летнее солнцестояние было одной из главных дат для язычников и зороастрийцев. Но его до сих пор отмечают во многих странах мира.
В скандинавских странах это официальный государственный праздник: у финнов — Юханнус, у шведов — Мидсоммар. В Португалии отмечают праздник святого Иоанна, восточные славяне — праздник Ивана Купала.
Британцы съезжаются к Стоунхенджу и проводят кельтские ритуалы. А на Аляске летнее солнцестояние отмечают в полночь большой бейсбольной игрой.
Анна Лысенко