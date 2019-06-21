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14:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Названы 5 интересных фактов о летнем солнцестоянии

Это до сих пор очень важный день для многих народов.

1. У него нет точной даты

Наш календарь не совсем точно отражает вращение Земли вокруг Солнца. Поэтому время солнцестояния немного колеблется из года в год. В 2019-м оно наступает 21 июня в 18:54 по московскому времени. А в 2020 году придется на 00:44 по Москве.

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2. Оно предвещает главную жару года

Самая жаркая летняя погода «отстает» от летнего солнцестояния примерно на три недели. Так что жара, охватившая некоторые регионы России в июне — это еще цветочки.

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3. В древних культурах оно играло роль «переключателя»

Летнее солнцестояние — это не только начало астрономического лета. В древнем Египте оно выполняло роль Нового года. Перед летним солнцестоянием в небе появлялась звезда Сириус, а затем начинался разлив Нила, от которого зависел будущий урожай.

В древнем Китае этот день «переключал» годовой период ян на инь. А зимнее солнцестояние, которое происходит 21 или 22 декабря в Северном полушарии, «переключало» период инь на ян.

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4. Самый ранний восход солнца наступает раньше, а заход — позже

Распространено ошибочное мнение, что именно в день летнего солнцестояния солнце восходит раньше, чем в другие дни, а заходит позже. Но это не совсем так. Самый ранний восход наступил уже 14 июня — в 3:44 мск. А заходить позже всего солнце будет с 22 по 28 июня — в 21:18.

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5. В некоторых странах это выходной день

Летнее солнцестояние было одной из главных дат для язычников и зороастрийцев. Но его до сих пор отмечают во многих странах мира.

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В скандинавских странах это официальный государственный праздник: у финнов — Юханнус, у шведов — Мидсоммар. В Португалии отмечают праздник святого Иоанна, восточные славяне — праздник Ивана Купала.

Британцы съезжаются к Стоунхенджу и проводят кельтские ритуалы. А на Аляске летнее солнцестояние отмечают в полночь большой бейсбольной игрой.

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Анна Лысенко

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