Гигантский глубоководный кальмар попал на камеру
Он достигал 3,7 метров в длину.
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Он достигал 3,7 метров в длину.
Редкие кадры с архитеутисом, или гигантским кальмаром удалось получить океанологам в Мексиканском заливе.
Существо показалось из глубины, чтобы поближе рассмотреть камеру ученых. Этот представитель рода достигал около 3,7 метров в длину, говорят исследователи.
Максимальная длина гигантских кальмаров может достигать 8 метров. У них 8 щупалец, покрытых присосками диаметром от 2 до 6 сантиметров.
Питается гигантский кальмар глубоководными рыбами и другими кальмарами.
Анна Лысенко