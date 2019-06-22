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14:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Гигантский глубоководный кальмар попал на камеру

Он достигал 3,7 метров в длину.

Редкие кадры с архитеутисом, или гигантским кальмаром удалось получить океанологам в Мексиканском заливе.

Существо показалось из глубины, чтобы поближе рассмотреть камеру ученых. Этот представитель рода достигал около 3,7 метров в длину, говорят исследователи.

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Максимальная длина гигантских кальмаров может достигать 8 метров. У них 8 щупалец, покрытых присосками диаметром от 2 до 6 сантиметров.

Питается гигантский кальмар глубоководными рыбами и другими кальмарами.

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9-метровый гигантский кальмар на пляже в Новой Зеландии, август 2018 года

Анна Лысенко

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