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14:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

Американка сфотографировала уникальные облака-волны

Трудно поверить, что они настоящие.

Эми Кристи Хантер отдыхала на курорте Смит-Маунтин-Лейк в американском штате Вирджиния, когда увидела в небе будто нарисованные волны из облаков. Это завораживающее явление она сняла на свой смартфон и разместила в Сети. А спустя несколько дней снимок попал в руки местным журналистам и за считанные часы разлетелся по всему миру.

По словам женщины, удивительные облака были в небе менее минуты, а затем растворились.

Very cool clouds rolling over the mountain tops at Smith Mountain Lake this evening. They are called Kelvin-Helmholtz...

Опубликовано Amy Christie Hunter Вторник, 18 июня 2019 г.

То, что увидела в небе Эми, — довольно редкое природное явление под названием волноподобные облака Кельвина-Гельмгольца. Формируются такие облака в условиях атмосферной нестабильности, когда два разных слоя воздуха проходят друг мимо друга на разной скорости. Часто они возникают во время или после шторма, но могут быть видны и когда не очень облачно.

Екатерина Гура

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