Американка сфотографировала уникальные облака-волны

Эми Кристи Хантер отдыхала на курорте Смит-Маунтин-Лейк в американском штате Вирджиния, когда увидела в небе будто нарисованные волны из облаков. Это завораживающее явление она сняла на свой смартфон и разместила в Сети. А спустя несколько дней снимок попал в руки местным журналистам и за считанные часы разлетелся по всему миру.
По словам женщины, удивительные облака были в небе менее минуты, а затем растворились.
То, что увидела в небе Эми, — довольно редкое природное явление под названием волноподобные облака Кельвина-Гельмгольца. Формируются такие облака в условиях атмосферной нестабильности, когда два разных слоя воздуха проходят друг мимо друга на разной скорости. Часто они возникают во время или после шторма, но могут быть видны и когда не очень облачно.