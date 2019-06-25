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10:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 25 июня: птицы расскажут о дожде

А туман обещает солнечную погоду.

Источник: CC0/Psubraty

24 июня в народе отмечают Петров день. Его также называли Петр Поворот, Солнцеворот, Запоздалый Капустник и Рыболов.

О погоде на ближайшие дни можно судить по поведению птиц. Так, например, если гуси и утки, плавая по реке, часто ныряют и бьют крыльями по воде, то стоит ожидать дождь. То же самое, если цапли собираются на сухих возвышенностях.

А вот если воробьи в этот день подвижны и драчливы, то стоит ожидать хорошую погоду. Солнечный день без осадков также предвещают много муравьев возле муравейника и туман, который утром стелется по воде.

Екатерина Гура

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