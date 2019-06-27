Гейзер в США проявил необычную активность (видео)
Никто не знает, почему.
Никто не знает, почему.
Гейзер Стимбот в Йеллоустонском национальном парке в США остается очень активен в последние месяцы, и ученые не знают, почему.
В 2018 году он извергался 32 раза, а за неполных 6 месяцев 2019-го — уже 24. Шесть из этих извержений произошли в июне. Если гейзер будет оставаться активным, то вскоре побьёт прошлогодний рекорд.
В июне Стимбот установил еще один рекорд для гейзеров — самое короткое время,
Все последние извержения были особенно мощными и громкими. Один раз поток даже выбросил большой камень. Тот попал в деревянную перекладину и разбил ее.
По словам ученых, активность гейзера не указывает на угрозу со стороны Йеллоустоунского супервулкана — вулканической кальдеры, расположенной под парком. Но точную причину активизации Стимбота исследователи пока не называют.
Исторически гейзер извергается в среднем один раз в 50 лет, однако иногда интервал между извержениями внутри цикла может составлять несколько дней.
Анна Лысенко