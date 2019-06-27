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14:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

Гейзер в США проявил необычную активность (видео)

Никто не знает, почему.

Гейзер Стимбот в Йеллоустонском национальном парке в США остается очень активен в последние месяцы, и ученые не знают, почему.

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В 2018 году он извергался 32 раза, а за неполных 6 месяцев 2019-го — уже 24. Шесть из этих извержений произошли в июне. Если гейзер будет оставаться активным, то вскоре побьёт прошлогодний рекорд.

В июне Стимбот установил еще один рекорд для гейзеров — самое короткое время, когда-либо зафиксированное между извержениями. Они произошли с разницей всего в три дня — 12 и 15 июня. Ранее минимальная разница составляла 4 дня.

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Извержение 12 июня

Все последние извержения были особенно мощными и громкими. Один раз поток даже выбросил большой камень. Тот попал в деревянную перекладину и разбил ее.

По словам ученых, активность гейзера не указывает на угрозу со стороны Йеллоустоунского супервулкана — вулканической кальдеры, расположенной под парком. Но точную причину активизации Стимбота исследователи пока не называют.

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Одно из июньских извержений

Исторически гейзер извергается в среднем один раз в 50 лет, однако иногда интервал между извержениями внутри цикла может составлять несколько дней.

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Анна Лысенко

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