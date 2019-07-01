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12:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

Лучшие пляжи мира: шорт-лист MAPS.ME

Райские пейзажи на фотографиях из интернета и реальность часто расходятся. Как выбрать правильное место для отдыха у моря? Картографический сервис MAPS.ME советует направления, которые не заставят разочароваться.

Источник: СС0/
Мы собрали воедино рекомендации от экспертов Traveller Choice, CNN, Tripadvisor, Flight Network, посмотрели на победителей World Travel Awards (известного также как «туристический Оскар») и составили список самых примечательных пляжей мира. У каждого из них есть своя изюминка — обо всем по порядку.

Пляж Прайя да Маринья, Португалия

Возглавляет наш список курорт Алгарве, который в 2019 году признан лучшим местом для пляжного отдыха в масштабах Европы, а до этого неоднократно попадал в рейтинги CNN. Пляж Praia da Marinha — уголок эко-туризма, главным украшением которого служат причудливой формы скалы, выточенные на протяжении многих тысячелетий водой и ветром. От яркого контраста чистейших бирюзовых вод Атлантики и песчаной отмели, окруженной фантастическими каменными образованиями, захватывает дух даже у бывалых путешественников.

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Пляж Уайтхевен, Австралия

Пляж Whitehaven опоясывает широкой полосой остров Whitesunday около побережья Австралии. Он считается одним из лучших пляжей мира не только по мнению специалистов-экологов, но и самих туристов. Этот пляж находится в топе рейтинга канала CNN.com, а пользователи tripadvisor.com присвоили ему 5 звезд. Отрезок побережья длиной около 7 км покрыт белоснежным песком, состоящим из кварца и кремнезема. Австралийское правительство старается сохранить первозданную природу уникального места — на пляже запрещено курение и выгул собак.

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Пляжи Илья Гранде, Бразилия

Остров Ilha Grande — природный заповедник, где сохранились многие исчезающие виды субтропической флоры и фауны. Это уникальное место для дайвинга и снорклинга.

В подводных коралловых джунглях можно повстречать не только экзотических рыбок, но и редкие виды акул, дельфинов и морских черепах.

Эпоха колонизации американского континента оставила таинственное наследие: у берегов Илья Гранде много старинных затонувших кораблей, которые привлекают сюда любителей понырять с маской. На мелководье часто заплывают киты, а на берегу можно наблюдать редких магеллановых пингвинов. Начинающиеся прямо за пляжами буйные тропические джунгли — это нетронутый цивилизацией уголок дикой природы, полный удивительных животных.

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Пляж Плайя Матапало, п-в Оса, Коста Рика

Полуостров Оса на Коста Рика сплошь утопает в пышных субтропических лесах — недаром его называют «легкими планеты». Экологическая первозданность территории охраняется государством и привлекает сюда любителей расслабленного отдыха. Здесь находятся главные заповедники страны, а в маленьких бунгало на пустынном берегу можно почувствовать себя настоящим Робинзоном. Небольшой живописный пляж Playa-Matapalo на южной окраине полуострова славится своими чистейшими водами и строгими требованиями к охране окружающей среды. За прилагаемые усилия по защите акватории Атлантики от загрязнения пляж отмечен голубым экологическим флагом международного фонда FEE.

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Розовый пляж на острове Комодо, Индонезия

Индонезийский остров известен не только как единственное в мире место обитания Дракона Комодо. Здесь находится один из семи уникальных пляжей планеты, покрытых песком необычного розового оттенка, — а все потому, что местное побережье образовано песчаными наносами из разрушенных кораллов.

Живущий в нем красноватый моллюск придает крошечным фрагментам коралла потрясающий розовый цвет, благодаря которому это место считается одним из самых романтичных в мире.

Богатый подводный мир позволяет заниматься здесь снорклингом, можно попытаться освоить управление каяком или просто наслаждаться контрастным пейзажем всех оттенков синего, розового и зеленого.

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Пляж Амбергрис Ки, Беллиз

Одно из чудес света находится в Карибском море. Это удивительный по форме коралловый риф Амбергрис Ки, опоясывающий кольцом внутреннюю морскую впадину. Длина рифового кольца составляет около трехсот километров, он самый протяженный в этом полушарии. По всему побережью тянутся бесконечные песчаные пляжи с мелководьем, где можно загорать на чистейшем белом песке. Советуем исследовать лесистую часть острова, населенную экзотическими обитателями, или от души повеселиться на нередких пляжных вечеринках.

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Внутренняя часть акватории барьерного рифа Амбергрис — это мекка для аквалангистов. В диких коралловых зарослях можно встретить огромных скатов, дельфинов и акул, не говоря уже ярких тропических рыбках.

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Пляж Саракинико, о. Милос, Греция

Недаром Sarakiniko Beach на острове Милос называют лунным пляжем. Давно потухшие вулканы начали формирование удивительных рельефов, а волны и северные ветра довершили создание завораживающего космического пейзажа с бело-голубыми каменными изваяниями и причудливыми пещерами. Остров омывается теплыми водами Эгейского моря и является самым популярным местом для любителей уникальных фотосессий, а кроме этого еще и входит в список лучших пляжей по версии CNN.com.

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Пляж Анс Лацио, о. Праслен, Сейшельские острова

Сейшельские острова — еще один райский уголок планеты, затерянный на просторах Индийского океана. Пользователи tripadvisor.com назвали Анс Лацио на о. Праслен красивейшим пляжем Земли. Лазурные воды океана и мелкий, как мука, мягкий золотой песок, роскошные пальмы и причудливые каменные образования привлекают на отдых в стиле «Баунти» толпы туристов со всего мира. На пляже развита туристическая инфраструктура, можно найти развлечений на любой вкус, а прибрежные воды предусмотрительно разделены на зоны для купальщиков разной степени подготовленности.

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Серферс Парадайз, г. Голд Кос, Австралия

Один из главных маршрутов путешествий любителей серфинга заканчивается здесь, на золотом побережье острова Кос, жемчужиной которого является пляж Surfers Paradise. Побережье Голд Кост как нельзя лучше подходит для любителей активного отдыха.

Серфинг, виндсерфинг, прыжки с тросом, парафлаинг, водные лыжи -­ это еще не полный список всех видов спорта, ради которых в это место стремятся путешественники со всего мира.

На пляже можно безопасно купаться лишь там, где установлены сигнальные флажки, так как волны действительно бывают огромными. На вышках постоянно дежурят спасатели, есть площадка для барбекю. Окружает пляж панорама высотных небоскребов современного мегаполиса Голд Кост.

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Радханагар, о. Хевлок, Индия

Один из самых живописных пляжей Индии расположен на острове Хевлок Андаманского архипелага. Панорамы Радханагара — это белоснежная песчаная коса, лазурная гладь воды, дикие джунгли, подступающие прямо к побережью, и потрясающие закаты. Первозданная красота и экзотика субтропической флоры привлекает сюда самых искушенных путешественников. На острове понравится тем, кто мечтает об отдыхе в спокойном месте в единении с природой.

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Пляж постоянно входит в рейтинг лучших пляжей от tripadvisor.com и CNN и был назван журналом Time «лучшим пляжем Азии» в 2004 году.

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