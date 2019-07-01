Лучшие пляжи мира: шорт-лист MAPS.ME
Райские пейзажи на фотографиях из интернета и реальность часто расходятся. Как выбрать правильное место для отдыха у моря? Картографический сервис MAPS.ME советует направления, которые не заставят разочароваться.
Райские пейзажи на фотографиях из интернета и реальность часто расходятся. Как выбрать правильное место для отдыха у моря? Картографический сервис MAPS.ME советует направления, которые не заставят разочароваться.
Возглавляет наш список курорт Алгарве, который в 2019 году признан лучшим местом для пляжного отдыха в масштабах Европы, а до этого неоднократно попадал в рейтинги CNN. Пляж Praia da Marinha — уголок
Пляж Whitehaven опоясывает широкой полосой остров Whitesunday около побережья Австралии. Он считается одним из лучших пляжей мира не только по мнению
Остров Ilha Grande — природный заповедник, где сохранились многие исчезающие виды субтропической флоры и фауны. Это уникальное место для дайвинга и снорклинга.
Эпоха колонизации американского континента оставила таинственное наследие: у берегов Илья Гранде много старинных затонувших кораблей, которые привлекают сюда любителей понырять с маской. На мелководье часто заплывают киты, а на берегу можно наблюдать редких магеллановых пингвинов. Начинающиеся прямо за пляжами буйные тропические джунгли — это нетронутый цивилизацией уголок дикой природы, полный удивительных животных.
Полуостров Оса на Коста Рика сплошь утопает в пышных субтропических лесах — недаром его называют «легкими планеты». Экологическая первозданность территории охраняется государством и привлекает сюда любителей расслабленного отдыха. Здесь находятся главные заповедники страны, а в маленьких бунгало на пустынном берегу можно почувствовать себя настоящим Робинзоном. Небольшой живописный пляж
Индонезийский остров известен не только как единственное в мире место обитания Дракона Комодо. Здесь находится один из семи уникальных пляжей планеты, покрытых песком необычного розового оттенка, — а все потому, что местное побережье образовано песчаными наносами из разрушенных кораллов.
Богатый подводный мир позволяет заниматься здесь снорклингом, можно попытаться освоить управление каяком или просто наслаждаться контрастным пейзажем всех оттенков синего, розового и зеленого.
Одно из чудес света находится в Карибском море. Это удивительный по форме коралловый риф Амбергрис Ки, опоясывающий кольцом внутреннюю морскую впадину. Длина рифового кольца составляет около трехсот километров, он самый протяженный в этом полушарии. По всему побережью тянутся бесконечные песчаные пляжи с мелководьем, где можно загорать на чистейшем белом песке. Советуем исследовать лесистую часть острова, населенную экзотическими обитателями, или от души повеселиться на нередких пляжных вечеринках.
Внутренняя часть акватории барьерного рифа Амбергрис — это мекка для аквалангистов. В диких коралловых зарослях можно встретить огромных скатов, дельфинов и акул, не говоря уже ярких тропических рыбках.
Недаром Sarakiniko Beach на острове Милос называют лунным пляжем. Давно потухшие вулканы начали формирование удивительных рельефов, а волны и северные ветра довершили создание завораживающего космического пейзажа с
Сейшельские острова — еще один райский уголок планеты, затерянный на просторах Индийского океана. Пользователи tripadvisor.com назвали Анс Лацио на о. Праслен красивейшим пляжем Земли. Лазурные воды океана и мелкий, как мука, мягкий золотой песок, роскошные пальмы и причудливые каменные образования привлекают на отдых в стиле «Баунти» толпы туристов со всего мира. На пляже развита туристическая инфраструктура, можно найти развлечений на любой вкус, а прибрежные воды предусмотрительно разделены на зоны для купальщиков разной степени подготовленности.
Один из главных маршрутов путешествий любителей серфинга заканчивается здесь, на золотом побережье острова Кос, жемчужиной которого является пляж Surfers Paradise. Побережье Голд Кост как нельзя лучше подходит для любителей активного отдыха.
На пляже можно безопасно купаться лишь там, где установлены сигнальные флажки, так как волны действительно бывают огромными. На вышках постоянно дежурят спасатели, есть площадка для барбекю. Окружает пляж панорама высотных небоскребов современного мегаполиса Голд Кост.
Один из самых живописных пляжей Индии расположен на острове Хевлок Андаманского архипелага. Панорамы Радханагара — это белоснежная песчаная коса, лазурная гладь воды, дикие джунгли, подступающие прямо к побережью, и потрясающие закаты. Первозданная красота и экзотика субтропической флоры привлекает сюда самых искушенных путешественников. На острове понравится тем, кто мечтает об отдыхе в спокойном месте в единении с природой.
Пляж постоянно входит в рейтинг лучших пляжей от tripadvisor.com и CNN и был назван журналом Time «лучшим пляжем Азии» в 2004 году.