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18:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Кошмар интроверта: как выглядят общественные бассейны в Китае (видео)

В тесноте, да не в обиде.

В этом году от аномальной жары страдают не только страны Европы, но и Китай. Спасаясь от летнего зноя, тысячи китайцев массово устремляются в общественные бассейны, где можно хоть немного охладиться.

Но в погоне за прохладой приходится поступаться комфортом. В бассейнах так много людей, что плавать там просто невозможно: максимум — стоять в воде.

Иногда в бассейн добавляют искусственные волны, и тогда люди превращаются в разноцветное мессиво, движущеся по течению.

Екатерина Гура

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