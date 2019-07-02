If you hate crowds, you won't want to go swimming in these Chinese swimming pools ?? pic.twitter.com/MvXMi1aWwy— Vocativ (@vocativ) July 1, 2019
Кошмар интроверта: как выглядят общественные бассейны в Китае (видео)
В тесноте, да не в обиде.
В тесноте, да не в обиде.
В этом году от аномальной жары страдают не только страны Европы, но и Китай. Спасаясь от летнего зноя, тысячи китайцев массово устремляются в общественные бассейны, где можно хоть немного охладиться.
Но в погоне за прохладой приходится поступаться комфортом. В бассейнах так много людей, что плавать там просто невозможно: максимум — стоять в воде.
Екатерина Гура