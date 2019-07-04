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17:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Новый рекорд: британец выловил 105-килограммового карпа в Таиланде

Из воды его пытались вытащить несколько человек.

42-летний британец Джон Харви побил мировой рекорд, случайно выловив в Южном Таиланде гигантского сиамского карпа весом чуть более 105 килограммов.

Джон, который живет в Паттайе в течение 14 лет, отметил, что он увлекается рыбалкой давно, но никогда не видел ничего подобного. К большому улову мужчина оказался не готов, а потому ему пришлось позвать на помощь других рыбаков.

В итоге несколько человек на протяжении 80 минут пытались вытащить из воды огромного карпа.

О своем рекорде Джон узнал случайно — оказалось, что предыдущий «рекордный» карп был меньше на 4,5 килограмма.

Отметим, что сиамский карп — самый крупный вид карпа в мире. Он водится в речных бассейнах Азии.

Екатерина Гура

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