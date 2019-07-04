British angler catches world's biggest carp weighing 232lbs in #Thailand https://t.co/rTfA4Gqcmg— Rich (@RPOBB) July 4, 2019
Новый рекорд: британец выловил 105-килограммового карпа в Таиланде
Из воды его пытались вытащить несколько человек.
Из воды его пытались вытащить несколько человек.
42-летний британец Джон Харви побил мировой рекорд, случайно выловив в Южном Таиланде гигантского сиамского карпа весом чуть более 105 килограммов.
Джон, который живет в Паттайе в течение 14 лет, отметил, что он увлекается рыбалкой давно, но никогда не видел ничего подобного. К большому улову мужчина оказался не готов, а потому ему пришлось позвать на помощь других рыбаков.
О своем рекорде Джон узнал случайно — оказалось, что предыдущий «рекордный» карп был меньше на 4,5 килограмма.
Отметим, что сиамский карп — самый крупный вид карпа в мире. Он водится в речных бассейнах Азии.
Екатерина Гура