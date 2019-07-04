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18:48 (мск), источник: Погода Mail.ru

Испанские пляжи атаковали ядовитые медузы

Популярные курорты закрываются на неопределенный срок.

В конце июня сразу несколько пляжей на популярных курортах Испании были вынуждены закрыться после того, как туристов начали жалить медузы.

Оказалось, что к берегам Бенидорма, Аликанте, Мурсии и Марбельи приплыли ядовитые «португальские военные кораблики» (по-научному — сифонофора физалия). Они считаются второй по опасности в мире медузой (хотя, на самом деле, медузой не являются).

Яд физалии очень похож по своему действию на яд кобры, а потому сильнейшие ожоги, боль, а в худшем случае и более тяжелые последствия человеку гарантированы.

От этих морских существ уже пострадали семь человек. Спасатели по всему побережью регулярно осуществляют контроль воды и при выявлении в море «португальских корабликов» закрывают пляжи.

Екатерина Гура

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