Испанские пляжи атаковали ядовитые медузы

В конце июня сразу несколько пляжей на популярных курортах Испании были вынуждены закрыться после того, как туристов начали жалить медузы.
Оказалось, что к берегам Бенидорма, Аликанте, Мурсии и Марбельи приплыли ядовитые «португальские военные кораблики» (по-научному — сифонофора физалия). Они считаются второй по опасности в мире медузой (хотя, на самом деле, медузой не являются).
Яд физалии очень похож по своему действию на яд кобры, а потому сильнейшие ожоги, боль, а в худшем случае и более тяжелые последствия человеку гарантированы.
От этих морских существ уже пострадали семь человек. Спасатели по всему побережью регулярно осуществляют контроль воды и при выявлении в море «португальских корабликов» закрывают пляжи.