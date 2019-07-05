Окрестности химзавода в ЮАР стали раем для сервалов (видео)
Диким кошкам здесь никто не угрожает.
Диким кошкам здесь никто не угрожает.
Занесенные в Красную книгу сервалы облюбовали буферную зону возле химического завода в ЮАР.
Не заселенная людьми полоса отделяет вредное производство от города Секунда. Именно отсутствие браконьеров и крупных хищников, а также обилие грызунов сделали это место раем для диких кошек. За три года наблюдений с помощью фотоловушек ученые выяснили, что густота обитания кошек здесь — сто сервалов на сто квадратных километров.
«Если сравнивать с другим известным местом, например, с кратером Нгоронгоро, то там на 100 квадратных километров приходится 42 сервала. Так что здесь — самая большая плотность сервалов из
Кроме диких кошек, в буферной зоне на камеру попали еще 12 видов животных.
Анна Лысенко