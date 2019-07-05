Ученые узнали, как остановить глобальное потепление
Россия может помочь.
Россия может помочь.
Самый эффективный способ борьбы с глобальным потеплением — высадить не менее триллиона деревьев, утверждают швейцарские ученые.
Для этого понадобится 9 миллионов квадратных километров земли, пишут они в журнале Science, что примерно соответствует площади США.
Исследователи подсчитали, что за несколько десятилетий эти новые деревья смогут поглотить из атмосферы почти 830 миллиардов тонн углекислого газа. Это примерно столько же, сколько было выброшено на планете за последние 25 лет.
Польза от такой высадки будет получена довольно быстро, поскольку молодые деревья эффективнее поглощают углекислый газ.
«Это решение в тысячи раз дешевле, чем все другие», — говорит эколог и соавтор исследования Томас Кроутер из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе.
Но если человечество пойдет на такой шаг, оно все равно должно будет отказаться от сжигания нефти, угля и газа, а также постепенно отказаться от мяса ради спасения планеты, подчеркивают ученые.
Анна Лысенко