Море поглотило новообразованный остров в Пакистане
Он появился в Аравийском море 6 лет назад.
Он появился в Аравийском море 6 лет назад.
Крохотный остров, появившийся после землетрясения у побережья Пакистана, снова исчез под водой, сообщают в NASA Earth Observatory.
Островок Залзала размером 40 на 90 метров появился на шельфе в Аравийском море напротив пакистанского города Гвадар 24 сентября 2013 года вследствие землетрясения в западном Пакистане. Грунт острова состоял из грязи, мелкого песка и твёрдых пород. Геологи прогнозировали, что волны и приливы со временем его размоют. Так и произошло.
В течение нескольких лет миссия Landsat регулярно получала изображения острова. К концу 2016 года над водой оставалась совсем небольшая площадь. Снимки 2019 года показали, что остров скрылся под волнами.
Острова, подобные Залзале, появляются
Анна Лысенко