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18:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

Море поглотило новообразованный остров в Пакистане

Он появился в Аравийском море 6 лет назад.

Источник: NASA Earth Observatory, Joshua Stevens, Robert Simmon, Jesse Allen

Крохотный остров, появившийся после землетрясения у побережья Пакистана, снова исчез под водой, сообщают в NASA Earth Observatory.

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Островок Залзала размером 40 на 90 метров появился на шельфе в Аравийском море напротив пакистанского города Гвадар 24 сентября 2013 года вследствие землетрясения в западном Пакистане. Грунт острова состоял из грязи, мелкого песка и твёрдых пород. Геологи прогнозировали, что волны и приливы со временем его размоют. Так и произошло.

В течение нескольких лет миссия Landsat регулярно получала изображения острова. К концу 2016 года над водой оставалась совсем небольшая площадь. Снимки 2019 года показали, что остров скрылся под волнами.

Острова, подобные Залзале, появляются из-за грязевых вулканов. Это побочный продукт тектоники плит. На территории Пакистана Аравийская плита опускается под Евразийскую на несколько сантиметров в год. Процесс выталкивает мягкие отложения, порождая грязевые извержения.

Анна Лысенко

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