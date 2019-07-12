Погодные приметы на 12 июля: начинаем прощаться с летом
По народному календарю отмечается Петров день.
По народному календарю отмечается Петров день.
12 июля православные отмечают день памяти апостолов Петра и Павла. В народе его называют Петров день или макушка лета. Петров день в народе считался праздником солнца, и с него начинались сельскохозяйственные ярмарки.
Несмотря на то, что обычно 12 июля стоит жаркая погода, считается, что именно с этого дня начинаются проводы лета.
По некоторым приметам сегодня можно определить погоду на ближайшие дни и даже месяцы. Так, если на Петров день идет дождь, то дождливыми будут и сорок последующих дней. А если утром много росы — это к солнечному и теплому дню.
Если после Петрова дня кукушка продолжает куковать — лето будет долгим, и зима наступит нескоро. Также, если после 12 июля еще несколько дней продолжает петь соловей, то зима начнется поздно.
А вот если в этот день начинает опадать листва с деревьев, то скоро наступит непогода, а осень придет рано.
Екатерина Гура