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10:46 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 12 июля: начинаем прощаться с летом

По народному календарю отмечается Петров день.

Источник: Агентство «Москва»

12 июля православные отмечают день памяти апостолов Петра и Павла. В народе его называют Петров день или макушка лета. Петров день в народе считался праздником солнца, и с него начинались сельскохозяйственные ярмарки.

Несмотря на то, что обычно 12 июля стоит жаркая погода, считается, что именно с этого дня начинаются проводы лета.

Обычно к этому времени перестают петь соловьи и кукушки, уменьшается вода в реках и озерах, а с деревьев начинает опадать первая листва.
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По некоторым приметам сегодня можно определить погоду на ближайшие дни и даже месяцы. Так, если на Петров день идет дождь, то дождливыми будут и сорок последующих дней. А если утром много росы — это к солнечному и теплому дню.

Если после Петрова дня кукушка продолжает куковать — лето будет долгим, и зима наступит нескоро. Также, если после 12 июля еще несколько дней продолжает петь соловей, то зима начнется поздно.

А вот если в этот день начинает опадать листва с деревьев, то скоро наступит непогода, а осень придет рано.

Екатерина Гура

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