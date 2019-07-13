В Нидерландах появились «цветущие» остановки (фото, видео)
Их создали для пчел.
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Их создали для пчел.
316 автобусных остановок в голландском городе Утрехт засадили медоносами. Это часть городской программы по спасению пчел.
В Нидерландах обитает 358 видов пчел. Больше половины из них уже находятся под угрозой исчезновения и внесены в Красный список Нидерландов. Городские остановки будут для пчел островками безопасности, надеются чиновники.
Тем временем в Амстердаме уже почти два десятилетия успешно реализуют проект по спасению пчел. Власти увеличивают площади с полевыми травами, цветами и сорняками, типичными для региона. Количество пчел в городе выросло на 45% с 2000 года.
Анна Лысенко