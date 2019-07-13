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16:54 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Нидерландах появились «цветущие» остановки (фото, видео)

Их создали для пчел.

316 автобусных остановок в голландском городе Утрехт засадили медоносами. Это часть городской программы по спасению пчел.

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В Нидерландах обитает 358 видов пчел. Больше половины из них уже находятся под угрозой исчезновения и внесены в Красный список Нидерландов. Городские остановки будут для пчел островками безопасности, надеются чиновники.

Тем временем в Амстердаме уже почти два десятилетия успешно реализуют проект по спасению пчел. Власти увеличивают площади с полевыми травами, цветами и сорняками, типичными для региона. Количество пчел в городе выросло на 45% с 2000 года.

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Анна Лысенко

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