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15:22 (мск), источник: Погода Mail.ru

Туристы сфотографировались со смертельно опасным осьминогом в Австралии

Но суровую правду они узнали позже.

В середине июля двое британцев Росс Сондерс и Джонпол Леннон вместе с товарищем из Германии рыбачили в австралийском городе Бандарберг, где случайно поймали на удочку маленького осьминога.

Недолго думая, молодые люди решили сфотографироваться с необычным уловом.

После фотосессии туристы отпустили маленького осьминога обратно в море, забыв об этой истории. Однако все могло закончится совсем иначе. Как оказалось, морским существом, попавшимся на их крючок, был синекольчатый осьминог — одно из самых опасных животных Австралии.

Яда у этого малютки столько, что он запросто может убить 26 человек. А вот противоядия от укусов синекольчатых осьминогов нет, поэтому для человека встреча с этим маленьким созданием часто заканчивается летальным исходом.

О том, что они в буквальном смысле играли со смертью, молодым людям рассказал их товарищ. Почитав в интернете подробности, парни пришли в ужас и отметили, что в следующий раз не станут трогать незнакомых живых существ.

Екатерина Гура

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