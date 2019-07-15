Backpacker's venomous octopus selfie gaffe https://t.co/ENKex9TpCz— MSN Australia (@MSNAustralia) July 15, 2019
Туристы сфотографировались со смертельно опасным осьминогом в Австралии
Но суровую правду они узнали позже.
Но суровую правду они узнали позже.
В середине июля двое британцев Росс Сондерс и Джонпол Леннон вместе с товарищем из Германии рыбачили в австралийском городе Бандарберг, где случайно поймали на удочку маленького осьминога.
Недолго думая, молодые люди решили сфотографироваться с необычным уловом.
После фотосессии туристы отпустили маленького осьминога обратно в море, забыв об этой истории. Однако все могло закончится совсем иначе. Как оказалось, морским существом, попавшимся на их крючок, был синекольчатый осьминог — одно из самых опасных животных Австралии.
О том, что они в буквальном смысле играли со смертью, молодым людям рассказал их товарищ. Почитав в интернете подробности, парни пришли в ужас и отметили, что в следующий раз не станут трогать незнакомых живых существ.
Екатерина Гура