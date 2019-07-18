Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Немцы требуют снести военный мемориал под Прохоровкой Великая Отечественная война закончилась 74 года назад, но бои за ее наследие не прекращаются
Фоторепортажи
22Республика строгого режима
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
16:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ядовитая жаба-ага начала заселять Австралию

Она угрожает местной фауне.

Живущая в тропиках ядовитая жаба-ага начала появляться в регионах с более прохладными температурами.

Два дня назад взрослую агу поймали примерно в 50 километрах к северу от Сиднея в субтропиках. Это первый подобный случай посреди зимы, сообщает Австралийский парк рептилий.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ученые предупреждают: этот инвазивный вид научился адаптироваться к более низким температурам. Он начнет распространяться на юг, что угрожает уникальной природе страны.

Читайте также
Ученые рассказали о завезенном в Сочи новом виде рептилий

Ага — вторая из самых крупных жаб на Земле после жабы Бломберга. Ее длина достигает 24 см, а масса может превышать килограмм. Ее естественный ареал обитания — от реки Рио-Гранде в Техасе до центральной Амазонии и северо-восточного Перу.

В Австралию агу завезли в 1935 году специально — для борьбы с насекомыми-вредителями на полях. Раньше животное обитало только в восточном Квинсленде и на побережье Нового Южного Уэльса.

Смертельный яд аги убивает крупных хищников. Это приведет к сокращению уникальной фауны континента, опасаются специалисты по охране природы. Предполагается, что вид распространяется на южные регионы со скоростью 3−4 километра в год.

Анна Лысенко

Читайте также

Здоровье
12 фраз, которые нельзя говорить родственникам тяжелобольных Особенно родителям.
Hi-Tech
Как выглядит новейшая оболочка Huawei для смартфонов Стоит ли обновляться?
Авто
Новый полностью российский внедорожник: цена — 1 200 000 руб. В Тольятти неожиданно стартовали продажи компактного внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска
Кино
79-летняя Галина Польских снялась в «БУМЕРанге» Петра Буслова Яркие моменты с площадки новой криминальной комедии от создателя «Бумера» — в фоторепортаже «Кино Mail.ru»
Недвижимость
Названо число снимающих жилье россиян
История москвички, перебравшейся в Вену
В Италии конфисковали Арагонский замок
Как выглядит город рядом с космодромом
Дети
Угадайте, кто изображен на картине: тест Давайте проверим вашу интуицию
Леди
Яна Поплавская показала романтичный снимок с молодым бойфрендом Актриса поделилась редким совместным фото с возлюбленным.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»