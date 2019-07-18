Ядовитая жаба-ага начала заселять Австралию
Она угрожает местной фауне.
Она угрожает местной фауне.
Живущая в тропиках ядовитая
Два дня назад взрослую агу поймали примерно в 50 километрах к северу от Сиднея в субтропиках. Это первый подобный случай посреди зимы, сообщает Австралийский парк рептилий.
Ученые предупреждают: этот инвазивный вид научился адаптироваться к более низким температурам. Он начнет распространяться на юг, что угрожает уникальной природе страны.
Ага — вторая из самых крупных жаб на Земле после жабы Бломберга. Ее длина достигает 24 см, а масса может превышать килограмм. Ее естественный ареал обитания — от реки
В Австралию агу завезли в 1935 году специально — для борьбы с
Смертельный яд аги убивает крупных хищников. Это приведет к сокращению уникальной фауны континента, опасаются специалисты по охране природы. Предполагается, что вид распространяется на южные регионы со скоростью 3−4 километра в год.
Анна Лысенко