Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вон из страны! Почему российских туристов разворачивают на границах
Фоторепортажи
16Как создавали легендарный БАМ
19Как выглядит собор Парижской Богоматери спустя три месяца после пожара
19:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Апокалиптические штормовые облака накрыли пляж в Барселоне (видео)

Это зрелище напугало туристов.

33-летний Крис МакФерсон из Австралии отдыхал в середине июля в испанской Барселоне.

Молодой человек с друзьями весело проводил время на пляже, когда заметил в небе нечто пугающее. Со стороны города на пляж надвигались черные тучи, впереди которых было огромное крутящееся облако. Природное явление Крис снял на камеру и опубликовал в интернете.

Во время загрузки произошла ошибка.

Некоторые туристы, увидев апокалиптические грозовые тучи, поспешили удалиться с пляжа, другие же, напротив, с интересом наблюдали за происходящим и снимали тучи на камеру.

Екатерина Гура

Читайте также

Здоровье
Бокал вина помог женщине обнаружить смертоносный рак Жительница британского города Ноттингем обнаружила, что у нее есть онкологическое заболевание после того, как выпила немного вина.
Hi-Tech
Найден почти идеальный доступный планшет Хорошая камера, отличный звук, звонки и Instagram.
Авто
Новая Lada «для города»: цена — от 840 000 рублей На сайте марки Lada оказались опубликованы цены на новую версию модели XRAY Cross — с вариатором и двигателем Renault
Кино
Крид «женился» на Патриаршем мосту в Москве В столице продолжаются съемки мелодрамы «(Не) Идеальный мужчина»
Недвижимость
Названо число снимающих жилье россиян
История москвички, перебравшейся в Вену
В Италии конфисковали Арагонский замок
Как выглядит город рядом с космодромом
Дети
Чем заняться в дождь: 5 оригинальных идей Кроме мультиков, дома найдется много других интересных дел
Леди
Гага, Мадонна и другие звезды, которых не любят в России Этих мировых знаменитостей не любят в России, а мы рассказываем — за что.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»