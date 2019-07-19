Апокалиптические штормовые облака накрыли пляж в Барселоне (видео)
Это зрелище напугало туристов.
Это зрелище напугало туристов.
33-летний Крис МакФерсон из Австралии отдыхал в середине июля в испанской Барселоне.
Молодой человек с друзьями весело проводил время на пляже, когда заметил в небе нечто пугающее. Со стороны города на пляж надвигались черные тучи, впереди которых было огромное крутящееся облако. Природное явление Крис снял на камеру и опубликовал в интернете.
Некоторые туристы, увидев апокалиптические грозовые тучи, поспешили удалиться с пляжа, другие же, напротив, с интересом наблюдали за происходящим и снимали тучи на камеру.
Екатерина Гура