የመጨረሻው ዘመን ሳይመጣ አይቀርም Iceland pilot whales: Dozens of dead mammals found beached pic.twitter.com/dL3Ijv9L1R— $@m (@SamuelWoldeye) 19 июля 2019 г.
Около 60 китов выбросило на берег в Исландии
Они попали на отмель
Они попали на отмель
Около шестидесяти китов погибли на на южном побережье полуострова Снафеллснес в Исландии.
Животных заметили американские туристы, которые осматривали достопримечательности на вертолете.
«Мы летели в северном направлении над пляжем, а затем увидели их. Мы покружили над ними, не зная, киты это, тюлени или дельфины. Приземлились и насчитали около 60», — рассказал в комментарии журналистам один из туристов Дэвид Шваржанс.
По словам морского биолога Эдды Магнусдоттир, киты попали на отмель
Анна Лысенко