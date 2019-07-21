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14:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Около 60 китов выбросило на берег в Исландии

Они попали на отмель из-за отлива.

Около шестидесяти китов погибли на на южном побережье полуострова Снафеллснес в Исландии.

Животных заметили американские туристы, которые осматривали достопримечательности на вертолете.

«Мы летели в северном направлении над пляжем, а затем увидели их. Мы покружили над ними, не зная, киты это, тюлени или дельфины. Приземлились и насчитали около 60», — рассказал в комментарии журналистам один из туристов Дэвид Шваржанс.

По словам морского биолога Эдды Магнусдоттир, киты попали на отмель из-за отлива и не смогли вернуться на глубину.

Анна Лысенко

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