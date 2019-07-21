На пляже возле Фукусимы разрешили купаться

Впервые после аварии на АЭС Фукусима-1 японцам разрешили купаться на одном из пляжей поблизости.
Пляж Хитаидзуми в городе Минамисома на берегу Тихого океана находится всего в 25 километрах от руин АЭС. Местные жители приезжают сюда купаться с детьми и заниматься серфингом.
Авария на Фукусиме-1 произошла 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. В конце 2012 года уровень радиации на побережье, где находится АЭС, превышал норму более чем в сто раз.
Сотни отработавших и неиспользованных топливных стержней все еще хранятся на электростанции и должны быть удалены в ближайшие годы.