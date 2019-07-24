Где находятся самые опасные водоемы, в которых лучше не плавать
Хотя некоторым это удается.
Хотя некоторым это удается.
Лето в самом разгаре, и, хотя многим регионам в этом году крайне не везет с солнечной и теплой погодой, еще можно успеть позагорать и поплавать в отпуске.
Но, если вы не любитель стандартных курортов и предпочитаете
Таиланд — одно из самых популярных направлений среди туристов со всего мира. Это настоящий рай для любителей дайвинга — многие в поисках приключений стремятся в Сиамский залив.
Между островами Ko Samae San и Ko Chuang там расположена знаменитая Самаесанская дыра. Это самое глубокое место в заливе (85−90 метров). Сюда не проходит солнечный свет, а потому в яме абсолютно темно. Погружаться в нее могут только опытные
Это еще одно место с потрясающими пейзажами, куда стремятся туристы. Здесь идеально все, кроме сильных течений, подводных рифов, огромных волн и мощных приливов, которые ежегодно уносят жизни около 80 человек.
Это озеро, расположенное сразу в трех странах (Танзания, Кения и Уганда), считается третьим по величине на планете.
Этот живописный карстовый источник диаметром 3,7 метров расположен к северу от Уимберли в американском штате Техас. Это популярное место, где всегда много туристов и желающих поплавать в прозрачной воде.
Хотя соблазн нырнуть поглубже силен, исследовать эту воронку на глубине могут только лицензированные аквалангисты. Внизу под водой находится много пещер и туннелей, в которых очень легко заблудиться. В поисках приключений здесь погибло немало людей.
Об опасностях, которые подстерегают туристов в бассейне реки Амазонки не слышал, пожалуй, только ленивый. Но не лишним будет напомнить, что, помимо крокодилов, пираний и прочих хищников, в воде обитает и множество смертельно опасных бактерий.
Небольшой городок Гансбай прославился на весь мир своим побережьем, получившим неофициальное название Аллея акул.
Воды здесь просто кишат акулами, так что искупаться вряд ли
Екатерина Гура