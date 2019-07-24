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13:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

Где находятся самые опасные водоемы, в которых лучше не плавать

Хотя некоторым это удается.

Лето в самом разгаре, и, хотя многим регионам в этом году крайне не везет с солнечной и теплой погодой, еще можно успеть позагорать и поплавать в отпуске.

Но, если вы не любитель стандартных курортов и предпочитаете что-то экзотичное, стоит учесть, что некоторые водоемы, выглядящие очень привлекательно, могут быть смертельно опасны. Мы расскажем о некоторых из них.

Самаесанская дыра, Таиланд

Таиланд — одно из самых популярных направлений среди туристов со всего мира. Это настоящий рай для любителей дайвинга — многие в поисках приключений стремятся в Сиамский залив.

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Между островами Ko Samae San и Ko Chuang там расположена знаменитая Самаесанская дыра. Это самое глубокое место в заливе (85−90 метров). Сюда не проходит солнечный свет, а потому в яме абсолютно темно. Погружаться в нее могут только опытные техно-дайверы при наличии специального сертификата. Но из-за сильных подводных течений плавать в Самаесанской дыре опасно даже профессионалам.

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Пляж Ханакапиай, Гавайи

Это еще одно место с потрясающими пейзажами, куда стремятся туристы. Здесь идеально все, кроме сильных течений, подводных рифов, огромных волн и мощных приливов, которые ежегодно уносят жизни около 80 человек.

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Озеро Виктория, Восточная Африка

Это озеро, расположенное сразу в трех странах (Танзания, Кения и Уганда), считается третьим по величине на планете. Из-за больших размеров погода тут абсолютно непредсказуема и часто бывают сильные волны. Большое количество рыбаков ежегодно гибнет, переворачиваясь на лодках. Плавать на длинные дистанции здесь опасно для жизни.

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Колодец Иакова, США

Этот живописный карстовый источник диаметром 3,7 метров расположен к северу от Уимберли в американском штате Техас. Это популярное место, где всегда много туристов и желающих поплавать в прозрачной воде.

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Хотя соблазн нырнуть поглубже силен, исследовать эту воронку на глубине могут только лицензированные аквалангисты. Внизу под водой находится много пещер и туннелей, в которых очень легко заблудиться. В поисках приключений здесь погибло немало людей.

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Река Амазонка, Южная Америка

Об опасностях, которые подстерегают туристов в бассейне реки Амазонки не слышал, пожалуй, только ленивый. Но не лишним будет напомнить, что, помимо крокодилов, пираний и прочих хищников, в воде обитает и множество смертельно опасных бактерий.

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Побережье Гансбай, ЮАР

Небольшой городок Гансбай прославился на весь мир своим побережьем, получившим неофициальное название Аллея акул.

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Воды здесь просто кишат акулами, так что искупаться вряд ли кому-то удастся. Однако местные жители сделали на этой особенности неплохой бизнес. Так, туристы могут попытаться поймать акул, полюбоваться ими с катера, покормить и даже поплавать рядом с ними в специальном костюме и большой металлической клетке.

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Екатерина Гура

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