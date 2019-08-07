Эксперт: Изменение климата приведет к деградации земель
Ученые призывают разрабатывать новые стратегии для сельского хозяйства уже сейчас.
Ученые призывают разрабатывать новые стратегии для сельского хозяйства уже сейчас.
Глобальное потепление окажет значительное влияние на земельные ресурсы планеты, утверждает профессор Джейн Риксон, эксперт в области эрозии и сохранения почв в Университете Крэнфилда.
Изменения уже затронули 75% земных площадей, и ожидается, что к 2050 году эта цифра возрастет до 95%, приводит слова Риксон Phys.org.
Наши ограниченные природные ресурсы находятся под увеличивающимся давлением растущего населения планеты. Изменение климата усилит эрозию почвы, уплотнение, потерю органических веществ, потерю биоразнообразия, оползни и засоление почв. Многое из этого необратимо.
Короткие засухи и наводнения ухудшат качество урожая, длительные — сделают выращивание продовольствия невозможным на многих территориях.
Предупреждение эксперта появилось накануне публикации доклада об изменении климата и землепользовании, подготовленного Межправительственной группой экспертов по изменению климата.
По словам Риксон, группа должна сосредоточиться на практических решениях для конкретных регионов и на том, как смягчить последствия климатического кризиса для сельского хозяйства.
Анна Лысенко