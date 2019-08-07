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11:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

Эксперт: Изменение климата приведет к деградации земель

Ученые призывают разрабатывать новые стратегии для сельского хозяйства уже сейчас.

Источник: Reuters

Глобальное потепление окажет значительное влияние на земельные ресурсы планеты, утверждает профессор Джейн Риксон, эксперт в области эрозии и сохранения почв в Университете Крэнфилда.

Изменения уже затронули 75% земных площадей, и ожидается, что к 2050 году эта цифра возрастет до 95%, приводит слова Риксон Phys.org.

Наши ограниченные природные ресурсы находятся под увеличивающимся давлением растущего населения планеты. Изменение климата усилит эрозию почвы, уплотнение, потерю органических веществ, потерю биоразнообразия, оползни и засоление почв. Многое из этого необратимо.
Джейн Риксон

Короткие засухи и наводнения ухудшат качество урожая, длительные — сделают выращивание продовольствия невозможным на многих территориях.

Предупреждение эксперта появилось накануне публикации доклада об изменении климата и землепользовании, подготовленного Межправительственной группой экспертов по изменению климата.

По словам Риксон, группа должна сосредоточиться на практических решениях для конкретных регионов и на том, как смягчить последствия климатического кризиса для сельского хозяйства.

Анна Лысенко

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