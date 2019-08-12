Погодные приметы на 12 августа: ягоды рябины расскажут, какой будет осень
Дождливая погода в этот день — к затяжным осадкам.
Дождливая погода в этот день — к затяжным осадкам.
12 августа православная церковь почитает память святого мученика Иоанна Воина. Кроме того, вспоминают апостола Силу. В честь него в народе 12 августа и прозвали Силин день.
Дождливый и ветреный день 12 августа говорит о том, что дожди будут идти еще долго. А вот если день пасмурный, прохладный, но без осадков — в ближайшее время дождей не будет.
Если 12 августа душно и кусаются насекомые, то скоро следует ждать осадков. О скором ненастье говорят и ярко мерцающие звезды перед рассветом.
Если спелый овес во второй раз зазеленел — осень будет дождливой и холодной. А если в воздухе летает паутина, то стоит ждать теплую и солнечную погоду, которая продержится несколько недель.
Екатерина Гура