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13:10 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 12 августа: ягоды рябины расскажут, какой будет осень

Дождливая погода в этот день — к затяжным осадкам.

Источник: СС0/Arcaion

12 августа православная церковь почитает память святого мученика Иоанна Воина. Кроме того, вспоминают апостола Силу. В честь него в народе 12 августа и прозвали Силин день.

В этот день наши предки определяли, какими будут осень и зима. Делали это с помощью урожая рябины. Так, если много ягоды поспело — осень будет ранней и дождливой, а зима — холодной.

Дождливый и ветреный день 12 августа говорит о том, что дожди будут идти еще долго. А вот если день пасмурный, прохладный, но без осадков — в ближайшее время дождей не будет.

Если 12 августа душно и кусаются насекомые, то скоро следует ждать осадков. О скором ненастье говорят и ярко мерцающие звезды перед рассветом.

Если спелый овес во второй раз зазеленел — осень будет дождливой и холодной. А если в воздухе летает паутина, то стоит ждать теплую и солнечную погоду, которая продержится несколько недель.

Екатерина Гура

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