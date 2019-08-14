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13:03 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 14 августа: сильный ветер сулит снежную зиму

Прогноз на ближайшие дни можно сделать, наблюдая за животными и цветами.

Источник: CC0/blickpixel

14 августа празднуют Медовый Спас. Он является первым днем Успенского поста. Раньше в этот день пасечники собирали первый мед.

В народе верили: какая погода стоит 14 августа, такой она будет и 28 августа. А вот сильный ветер в этот день предсказывает снежную зиму.

О приближающемся скором ненастье можно узнать и по поведению домашних животных. Если скот ложится под кровлей, значит погода изменится в худшую сторону.

Сделать прогноз помогут и цветы. Если розы к этому дню уже отцвели, то скоро наступят холода. А вот если одуванчики все еще цветут, то осень будет долгой, солнечной и теплой.

Екатерина Гура

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