В небе над Каннами открылся «солнечный портал» (фото)

Жители и гости французского города Канны могли наблюдать завораживающее природное явление — солнечное гало.
Радужный круг вокруг солнца был виден всего несколько минут и был похож на портал в другое измерение.
Это удивительное атмосферное явление возникает при преломлении световых лучей кристаллами льда. Чтобы радужное сияние появилось вокруг источника света, необходимо наличие этих миниатюрных кристаллов в низких слоях атмосферы или перистых облаках.
Самое удивительное, что в этот же день солнечное гало могли наблюдать не только во Франции. В соцсетях пользователи из США, Мексики, Чили, Италии, Испании и других стран делятся снимками завораживающего природного явления.