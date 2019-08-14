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16:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

В небе над Каннами открылся «солнечный портал» (фото)

Удивительный природный феномен.

Жители и гости французского города Канны могли наблюдать завораживающее природное явление — солнечное гало.

Радужный круг вокруг солнца был виден всего несколько минут и был похож на портал в другое измерение.

Франция

Это удивительное атмосферное явление возникает при преломлении световых лучей кристаллами льда. Чтобы радужное сияние появилось вокруг источника света, необходимо наличие этих миниатюрных кристаллов в низких слоях атмосферы или перистых облаках.

Самое удивительное, что в этот же день солнечное гало могли наблюдать не только во Франции. В соцсетях пользователи из США, Мексики, Чили, Италии, Испании и других стран делятся снимками завораживающего природного явления.

Чили
Мексика
Испания
США
Венесуэла
Испания
Испания
Антарктида

Екатерина Гура

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