Мертвое море исчезает на глазах (видео)
Виноваты в этом люди.
Виноваты в этом люди.
Уже давно ученые бьют тревогу и говорят о том, что Мертвое море мелеет с беспрецедентной скоростью. Сейчас его площадь является самой маленькой за всю историю, а концентрация соли в воде — самой высокой.
С 80-х годов прошлого века уровень воды опустился почти на 30 метров. Каждый год Мертвое море мелеет больше, чем на метр.
По словам специалистов, главная причина такого явления — деятельность человека. Дамбы на реках, впадающих в море, не позволяют доставлять достаточное количество воды. Кроме того, в районе моря ведутся активные работы по добыче минералов. Еще одной причиной является недостаток осадков в последние годы.
Однако ученые считают, что на отметке в 530 метров ниже уровня моря вода станет слишком соленой, чтобы испаряться, и море, пусть и небольшое,
Екатерина Гура