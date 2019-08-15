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16:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

Мертвое море исчезает на глазах (видео)

Виноваты в этом люди.

Уже давно ученые бьют тревогу и говорят о том, что Мертвое море мелеет с беспрецедентной скоростью. Сейчас его площадь является самой маленькой за всю историю, а концентрация соли в воде — самой высокой.

С 80-х годов прошлого века уровень воды опустился почти на 30 метров. Каждый год Мертвое море мелеет больше, чем на метр.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам специалистов, главная причина такого явления — деятельность человека. Дамбы на реках, впадающих в море, не позволяют доставлять достаточное количество воды. Кроме того, в районе моря ведутся активные работы по добыче минералов. Еще одной причиной является недостаток осадков в последние годы.

Однако ученые считают, что на отметке в 530 метров ниже уровня моря вода станет слишком соленой, чтобы испаряться, и море, пусть и небольшое, все-таки не исчезнет.

Екатерина Гура

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