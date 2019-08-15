Awe-inspiring lightning branches across the night sky
Your daily dose of slow-mo “spider lightning:”Опубликовано AccuWeather Среда, 14 августа 2019 г.
Как выглядит невероятная «паутина» из молний (видео)
Завораживающий таймлапс.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Завораживающий таймлапс.
Жительница курортного города Джексонвилл Бич в американском штате Флорида сняла на камеру ночное небо во время грозы.
С помощью режима замедленной съемки можно увидеть молнию, которая разветвляется, словно паутина, по всему небу. Удивительное зрелище.
Awe-inspiring lightning branches across the night sky
Your daily dose of slow-mo “spider lightning:”Опубликовано AccuWeather Среда, 14 августа 2019 г.
Екатерина Гура