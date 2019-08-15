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18:28 (мск), источник: Погода Mail.ru

Как выглядит невероятная «паутина» из молний (видео)

Завораживающий таймлапс.

Жительница курортного города Джексонвилл Бич в американском штате Флорида сняла на камеру ночное небо во время грозы.

С помощью режима замедленной съемки можно увидеть молнию, которая разветвляется, словно паутина, по всему небу. Удивительное зрелище.

Awe-inspiring lightning branches across the night sky

Your daily dose of slow-mo “spider lightning:”

Опубликовано AccuWeather Среда, 14 августа 2019 г.

Екатерина Гура

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