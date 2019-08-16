Погодные приметы на 16 августа: какой день, таким будет и октябрь
Ветер поможет сделать прогноз на ближайшие месяцы.
Ветер поможет сделать прогноз на ближайшие месяцы.
В православном календаре 16 августа почитается память Антония Римлянина. Наши предки называли этот день
Считается, какая погода стоит в этот день, такой она будет и в октябре.
Погоду на ближайшие дни можно определить, если внимательно наблюдать за природой и животными.
Если домашние птицы начали линять — скоро наступят холода.
Облака, которые плывут ровной линией вдоль горизонта, предвещают сильный ветер.
Если на Антонов день идет дождь — то продлится он целых семь недель.
Екатерина Гура