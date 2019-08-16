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13:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 16 августа: какой день, таким будет и октябрь

Ветер поможет сделать прогноз на ближайшие месяцы.

Источник: Reuters

В православном календаре 16 августа почитается память Антония Римлянина. Наши предки называли этот день Антон-Вихревей или Ветровей. Именно с этого дня погода начинает огорчать нас сильными ветрами.

Считается, какая погода стоит в этот день, такой она будет и в октябре.

Если 16 августа на улице сильный ветер, то зима будет морозная и с метелями. Если ветер дует южный и теплый, то это к мягкой и снежной зиме.

Погоду на ближайшие дни можно определить, если внимательно наблюдать за природой и животными.

Если домашние птицы начали линять — скоро наступят холода.

Облака, которые плывут ровной линией вдоль горизонта, предвещают сильный ветер.

Если на Антонов день идет дождь — то продлится он целых семь недель.

Екатерина Гура

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