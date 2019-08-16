Жители Нью-Йорка сделали на крыше дома огромный огород
Урожай они продают местным ресторанам и на фермерском рынке.
Урожай они продают местным ресторанам и на фермерском рынке.
Даже живя в городской квартире, можно стать ближе к природе и выращивать свои собственные овощи и зелень.
Жители одного из домов в
Владельцы необычной фермы выращивают самые разнообразные овощи с использованием натуральных удобрений и дождевой воды.
Свой урожай они продают местным ресторанам и на фермерских рынках.
Екатерина Гура