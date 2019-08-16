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20:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жители Нью-Йорка сделали на крыше дома огромный огород

Урожай они продают местным ресторанам и на фермерском рынке.

Даже живя в городской квартире, можно стать ближе к природе и выращивать свои собственные овощи и зелень.

Жители одного из домов в нью-йоркском Бруклине решили рационально использовать пространство на крыше и обустроили там огромный огород площадью более 5 тысяч квадратных метров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Владельцы необычной фермы выращивают самые разнообразные овощи с использованием натуральных удобрений и дождевой воды.

Свой урожай они продают местным ресторанам и на фермерских рынках.

Екатерина Гура

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