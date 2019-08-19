Дайвер снял на видео свою встречу с гигантской рыбой-луной
Удивительные создания.
Удивительные создания.
Профессиональный дайвер Фред Тан Чи Вей Лаэль плавал в Кристал Бэй на Бали, когда рядом с ним появилась невероятных размеров
По словам Фреда, который занимается дайвингом уже более 20 лет, он впервые в жизни встретился с
Несмотря на то, что у мужчины оставалось кислорода всего на 10 минут, он не мог упустить шанса поплавать рядом с таким гигантом в течение нескольких минут. Свою встречу с
Отметим, что
Екатерина Гура