Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяцаЖительница казахстанского города Уральск 29-летняя Лилия Коновалова произвела на свет близнецов - дочь и сына - с разницей в 2,5 месяца. Об этом сообщает РИА Новости.
Фоторепортажи
14Прогулка по Марсу
16А321 жестко сел в Жуковском
14:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

Дайвер снял на видео свою встречу с гигантской рыбой-луной

Удивительные создания.

Профессиональный дайвер Фред Тан Чи Вей Лаэль плавал в Кристал Бэй на Бали, когда рядом с ним появилась невероятных размеров Мола-Мола, также известная как рыба-луна или рыба-солнце.

По словам Фреда, который занимается дайвингом уже более 20 лет, он впервые в жизни встретился с луной-рыбой таких размеров. Как отмечает дайвер, в длину она достигала примерно два с половиной метра.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на то, что у мужчины оставалось кислорода всего на 10 минут, он не мог упустить шанса поплавать рядом с таким гигантом в течение нескольких минут. Свою встречу с рыбой-луной Фред снял на камеру.

Отметим, что рыба-луна является самой тяжелой из современных костных рыб. В длину она может достигать 3 метров.

Екатерина Гура

Читайте также

Здоровье
Из организма девушки извлекли ее «близнеца-паразита» Случай произошел в Индии.
Hi-Tech
Как выглядит невероятный город Huawei Европейские замки, дворцы и фонтаны посреди Китая.
Авто
Логотип BMW на самом деле означает не то, что все думали Представители баварской марки развеяли миф о значении логотипа BMW, который сами же невольно создали почти 100 лет назад
Кино
Ходченкова, Акиньшина, Шпица: звезды на кинофестивале «Короче» На Балтийском берегу выбрали лучшие короткометражные картины
Недвижимость
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Названы способы заработать на единственном жилье
25 фотоаргументов, что Канада самое смешное место в мире
Эксперты рассказали, как изменятся цены на недвижимость осенью
Дети
Овечкин и Шубская впервые показали лицо сына Внук Веры Глаголевой отмечает день рождения
Леди
Как я набрала 92 кг и начала от них избавляться: личная история Читай, как наша читательница Оксана дошла до веса в 92 кг, разобралась в своих психологических проблемах и сколько уже сумела скинуть.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»