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17:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

Дайверы обнаружили в Эгейском море «коралловый риф» из пакетов

Группы волонтеров продолжают чистить море в Греции.

Дайверы сняли на видео залежи полиэтиленовых пакетов и пластикового мусора на дне Эгейского моря рядом с греческим островом Андрос.

Сообщается, что волонтеры подняли на поверхность несколько десятков килограммов пластика и около 300 килограммов рыболовных сетей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сильное загрязнение у острова Андрос началось 8 лет назад, когда ливни размыли нелегальную мусорную свалку.

В 2017 году в стране было создано сообщество волонтеров, которые очищают от мусора море. В сообществе состоят дайверы, экологи, инженеры, океанологи и просто активисты.

По данным Всемирного фонда дикой природы, в Греции ежегодно выбрасывают примерно 700 тысяч тонн пластика. Из них 11,5 тонн попадают в море и около 70% мусора возвращается к береговой линии.

Екатерина Гура

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