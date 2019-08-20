Дайверы обнаружили в Эгейском море «коралловый риф» из пакетов
Группы волонтеров продолжают чистить море в Греции.
Группы волонтеров продолжают чистить море в Греции.
Дайверы сняли на видео залежи полиэтиленовых пакетов и пластикового мусора на дне Эгейского моря рядом с греческим островом Андрос.
Сообщается, что волонтеры подняли на поверхность несколько десятков килограммов пластика и около 300 килограммов рыболовных сетей.
Сильное загрязнение у острова Андрос началось 8 лет назад, когда ливни размыли нелегальную мусорную свалку.
В 2017 году в стране было создано сообщество волонтеров, которые очищают от мусора море. В сообществе состоят дайверы, экологи, инженеры, океанологи и просто активисты.
По данным Всемирного фонда дикой природы, в Греции ежегодно выбрасывают примерно 700 тысяч тонн пластика. Из них 11,5 тонн попадают в море и около 70% мусора возвращается к береговой линии.
Екатерина Гура