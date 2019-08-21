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12:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые узнали, как начинаются сильные землетрясения

Они смогут улучшить системы оповещения.

Источник: AP 2019

Большинство землетрясений, которые мы чувствуем, происходят вскоре после серии более мелких и незаметных, установили сейсмологи.

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Исследователи изучали землетрясения в Южной Калифорнии с 2008 по 2017 год. Как минимум 72 процентам из них предшествовали форшоки — слабые подземные толчки магнитудой меньше 1.

Их стало возможно обнаружить только недавно с помощью новой вычислительной техники, говорит ведущий автор исследования Даниэль Тругман из Лос-Аламосской национальной лаборатории.

Большинство форшоков возникало за время от 3 до 35 дней до начала главного землетрясения, говорится в исследовании, опубликованном в Geophysical Research Letters.

По словам ученых, открытие вовсе не означает, что нужно бояться почти незаметных толчков. По статистике, только 5% мелких землетрясений перерастают в крупные.

Понимание того, как усиливаются землетрясения, может помочь ученым в прогнозировании повторных толчков.

Анна Лысенко

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