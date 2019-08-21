Ученые узнали, как начинаются сильные землетрясения
Они смогут улучшить системы оповещения.
Они смогут улучшить системы оповещения.
Большинство землетрясений, которые мы чувствуем, происходят вскоре после серии более мелких и незаметных, установили сейсмологи.
Исследователи изучали землетрясения в Южной Калифорнии с 2008 по 2017 год. Как минимум 72 процентам из них предшествовали форшоки — слабые подземные толчки магнитудой меньше 1.
Их стало возможно обнаружить только недавно с помощью новой вычислительной техники, говорит ведущий автор исследования Даниэль Тругман из
Большинство форшоков возникало за время от 3 до 35 дней до начала главного землетрясения, говорится в исследовании, опубликованном в Geophysical Research Letters.
По словам ученых, открытие вовсе не означает, что нужно бояться почти незаметных толчков. По статистике, только 5% мелких землетрясений перерастают в крупные.
Понимание того, как усиливаются землетрясения, может помочь ученым в прогнозировании повторных толчков.
Анна Лысенко