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14:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 22 августа: наступают прохладные дни

По погоде в этот день можно сделать прогноз на ближайшие недели.

Источник: Агентство «Москва»

22 августа православная церковь почитает память апостола Матфея. В народе считали, что с этого дня начинаются дожди, а теплое время заканчивается. Дни укорачиваются, а ночи становятся длиннее.

По природным явлениям в этот день можно было судить о погоде на ближайшие дни и недели.

К примеру, если ночь была ясная, а утром не видно росы — скоро будет дождь, а если росы много, то это к теплому и солнечному дню.

Если идет дождь, то ненастная погода продержится до конца лета. А спокойная и тихая погода — к теплой осени и поздней зиме.

Если 22 августа на улице дует сильный порывистый ветер, то зима будет снежная и суровая.

Если сурки свистят громко — первая половина осени будет теплой. А если на дорогу выползают ужи и греются на солнце — в ближайшие дни стоит ждать осадков.

А вот если на ночном небе хорошо виден молодой месяц, то до конца августа будет жарко.

Екатерина Гура

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