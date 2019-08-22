Погодные приметы на 22 августа: наступают прохладные дни
По погоде в этот день можно сделать прогноз на ближайшие недели.
По погоде в этот день можно сделать прогноз на ближайшие недели.
22 августа православная церковь почитает память апостола Матфея. В народе считали, что с этого дня начинаются дожди, а теплое время заканчивается. Дни укорачиваются, а ночи становятся длиннее.
По природным явлениям в этот день можно было судить о погоде на ближайшие дни и недели.
К примеру, если ночь была ясная, а утром не видно росы — скоро будет дождь, а если росы много, то это к теплому и солнечному дню.
Если 22 августа на улице дует сильный порывистый ветер, то зима будет снежная и суровая.
Если сурки свистят громко — первая половина осени будет теплой. А если на дорогу выползают ужи и греются на солнце — в ближайшие дни стоит ждать осадков.
А вот если на ночном небе хорошо виден молодой месяц, то до конца августа будет жарко.
Екатерина Гура