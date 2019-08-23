Фотограф запечатлел зловещие тучи над Эстонией
Такое небо не предвещает ничего хорошего.
Такое небо не предвещает ничего хорошего.
В конце августа фотограф из Эстонии по имени Вернер Даффе проезжал неподалеку от поселка Виртсу. Во время съемки пейзажей в поле его застала гроза, которой предшествовало довольно пугающее зрелище.
В небе появилось гигантское шельфовое облако, которое напоминало зловещий портал в другое измерение. Даффе не растерялся и заснял все это на камеру.
Напомним, что недавно жители сразу несколько польских городов могли наблюдать в небе не менее апокалиптические облака под названием суперъячейка.
Екатерина Гура