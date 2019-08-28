Жители Испании убирают горы града с улиц после аномальной грозы
Буря сопровождалась наводнением и торнадо.
Буря сопровождалась наводнением и торнадо.
В конце августа Испанию накрыли аномальные дожди с грозами. Больше всего досталось центральным регионам. Сильнейший шторм обрушился на Мадрид, Толедо, Кордову и небольшой городок
Буря, сопровождавшаяся штормовым ветром, дождем и крупным градом, принесла и внезапное наводнение. Местные жители снимали из окон, как по улицам в бурном потоке воды проплывали мусорные контейнеры, уличная мебель из кафе и машины.
Град побил стекла и витрины, затопленными оказались первые этажи зданий и подземные парковки и метро.
Кроме того, в
В целом от непогоды пострадало 14 регионов Испании. На юге Испании ливни с градом сопровождались и торнадо. Сразу несколько смерчей были замечены в регионе Андалусия.
Метеорологи предупреждают, что в некоторых районах дожди продлятся еще несколько дней.
Екатерина Гура