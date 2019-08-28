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17:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жители Испании убирают горы града с улиц после аномальной грозы

Буря сопровождалась наводнением и торнадо.

В конце августа Испанию накрыли аномальные дожди с грозами. Больше всего досталось центральным регионам. Сильнейший шторм обрушился на Мадрид, Толедо, Кордову и небольшой городок Арганда-дель-Рей, расположенный в 30 километрах от столицы.

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Буря, сопровождавшаяся штормовым ветром, дождем и крупным градом, принесла и внезапное наводнение. Местные жители снимали из окон, как по улицам в бурном потоке воды проплывали мусорные контейнеры, уличная мебель из кафе и машины.

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Град побил стекла и витрины, затопленными оказались первые этажи зданий и подземные парковки и метро.

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Кроме того, в Арганда-дель-Рей, Толедо и Кордове выпало такое количество града, что местным жителям пришлось лопатами расчищать грязные сугробы.

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В целом от непогоды пострадало 14 регионов Испании. На юге Испании ливни с градом сопровождались и торнадо. Сразу несколько смерчей были замечены в регионе Андалусия.

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Метеорологи предупреждают, что в некоторых районах дожди продлятся еще несколько дней.

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Екатерина Гура

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