Ученые показали, как изменился мир за 10 тысяч лет
Детальная визуализация.
Детальная визуализация.
Считается, что антропоцен — эпоха, в которую человек стал главным двигателем изменений окружающей среды — начался в 1950-х годах с испытаниями ядерного оружия. Но ученые, принимающие участие в проекте ArchaeoGLOBE, настаивают, что люди начали необратимо менять окружающую среду намного раньше.
Больше 250 археологов из разных стран мира поделились своими наработками, чтобы составить карты таких изменений. Они представили визуализацию воздействия человека на природу за последние 10 тысяч лет до 1850 года как условной отметки начала промышленной революции. Их работа опубликована в журнале Science.
Команда поделила Землю (не считая Антарктиды) на 146 регионов и показала, как они менялись с течением времени. В частности, им удалось проследить следующие закономерности:
Пришло время выйти за рамки парадигмы антропоцена и признать, что изменения климата планеты — результат изменений, которые длились тысячелетиями, говорят исследователи.
Анна Лысенко