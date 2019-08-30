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15:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые показали, как изменился мир за 10 тысяч лет

Детальная визуализация.

Источник: Reuters

Считается, что антропоцен — эпоха, в которую человек стал главным двигателем изменений окружающей среды — начался в 1950-х годах с испытаниями ядерного оружия. Но ученые, принимающие участие в проекте ArchaeoGLOBE, настаивают, что люди начали необратимо менять окружающую среду намного раньше.

Больше 250 археологов из разных стран мира поделились своими наработками, чтобы составить карты таких изменений. Они представили визуализацию воздействия человека на природу за последние 10 тысяч лет до 1850 года как условной отметки начала промышленной революции. Их работа опубликована в журнале Science.

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Охота, рыболовство, собирательство. Источник: ArchaeoGLOBE

Команда поделила Землю (не считая Антарктиды) на 146 регионов и показала, как они менялись с течением времени. В частности, им удалось проследить следующие закономерности:

  • охота, собирательство и рыболовство были типичны для большинства регионов мира 10 тыс. лет назад, но 3 тыс. лет назад эти виды деятельности резко сократились;
  • разведение домашнего скота начало распространяться 8 тысяч лет назад из Юго-Западной Азии на Северную Африку и Евразию, где стало обычным явлением 4 тыс. лет назад;
  • 6 тыс. лет назад определенные формы сельского хозяйства практиковалась почти в половине регионов мира, а 3 тыс. лет назад оно распространилось повсеместно;
  • обычно считается, что сельское хозяйство вытеснило охоту и собирательство, но в некоторых районах они длительное время сосуществовали.

Пришло время выйти за рамки парадигмы антропоцена и признать, что изменения климата планеты — результат изменений, которые длились тысячелетиями, говорят исследователи.

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Сельское хозяйство. Источник: ArchaeoGLOBE
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Скотоводство. Источник: ArchaeoGLOBE
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Развитие городов. Источник: ArchaeoGLOBE

Анна Лысенко

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