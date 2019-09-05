Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Америка»: Трагедия в Калифорнии, ураган во Флориде и Пенс в Польше Ураган «Дориан» обрушился на Багамы, став самым сильным в истории региона. На очереди — материковые штаты
Фоторепортажи
11Мы его теряем: как потепление меняет жизнь людей на Шпицбергене
11Боль счастья: за что непальские женщины три дня просят прощения
16:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пожары «помиловали» самое высокое дерево Амазонии

Огонь не добрался до заповедника.

Источник: Science and Technology Secretary of Amapa State

Самое высокое дерево в дождевых лесах Амазонии избежало огня, сообщили AFP бразильские и британские ученые.

Дерево вида Dinizia Excelsa высотой 88 метров растет в заповеднике на севере Бразилии. Пожары обошли его стороной.

Обычно высота деревьев рода Dinizia, родственных мимозовым, не превышает 60 метров. Координатор исследования Эрик Бастос назвал гиганта настоящей находкой.

С началом сухого сезона в Амазонии бушуют лесные пожары. По данным спутников НАСА, они начались в Парагвае, а в середине августа распространились на территорию Боливии и Бразилии. Количество очагов возгораний в 2019 году стало рекордным.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Анна Лысенко

Читайте также

Во время загрузки произошла ошибка.
Здоровье
Девочка появилась на свет спустя 117 дней после смерти матери Жительница Чехии перенесла тяжелый инсульт.
Hi-Tech
Опубликовано фото из центра урагана «Дориан» Фантастическое зрелище.
Авто
Немецкая автомобильная марка вскоре покинет Россию Компания Smart в рамках новой стратегии, связанной с полным отказом от двигателей внутреннего сгорания, не планирует поставлять свои новые автомобили на наш рынок, выяснил Авто Mail.ru
Кино
Звезда сериала «СашаТаня» показала, как «потолстела» для съемок Валентина Рубцова опубликовала архивные фото с площадки, на которых ее с трудом можно узнать
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем для студентов
Елизавета II не позволила Меган Маркл поселиться в Виндзорском дворце
Дети
4-летняя принцесса Шарлотта впервые пошла в школу Девочку и ее брата Джорджа на занятия проводили родители (фото)
Леди
Молодая возлюбленная Петросяна примерила «цветочное» платье-кимоно Татьяна Брухунова прогулялась по набережной Сочи.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»