Пожары «помиловали» самое высокое дерево Амазонии
Огонь не добрался до заповедника.
Огонь не добрался до заповедника.
Самое высокое дерево в дождевых лесах Амазонии избежало огня, сообщили AFP бразильские и британские ученые.
Обычно высота деревьев рода Dinizia, родственных мимозовым, не превышает 60 метров. Координатор исследования Эрик Бастос назвал гиганта настоящей находкой.
С началом сухого сезона в Амазонии бушуют лесные пожары. По данным спутников НАСА, они начались в Парагвае, а в середине августа распространились на территорию Боливии и Бразилии. Количество очагов возгораний в 2019 году стало рекордным.
Анна Лысенко