Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Высотки Сталина и золото Наполеона: какие секреты хранит МоскваСамые популярные московские легенды и мифы
Фоторепортажи
51Определены финалисты конкурса AGORA Awards 2019
17Дрон показал, что осталось от амазонского леса
16:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

Унесенный волной джип стал местной достопримечательностью в США

Он вызвал настоящий ажиотаж.

В Южной Каролине туристы и местные жители фотографируются с автомобилем Grand Cherokee, который смыло волной во время урагана «Дориан».

Джип был припаркован у пляжа. Кто не позаботился вовремя об укрытии для своего авто, неизвестно. Пока владелец не объявился, прохожие массово делают селфи на фоне джипа. Некоторые для этого забираются на крышу авто.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ураган «Дориан» зародился в Атлантике в середине августа. К началу сентября он достиг Багамского архипелага. «Дориан» обогнул Флориду, ударил по Джорджии и Южной Каролине и продолжил двигаться на север. 7 сентября ураган достиг Канады. По последним данным, его жертвами стали 43 человека. Большинство жертв — жители Багамских Островов.

Анна Лысенко

Читайте также

Здоровье
Какие продукты вызывают неприятный запах тела Помогут не только духи и дезодоранты.
Hi-Tech
Опубликовано фото из центра урагана «Дориан» Фантастическое зрелище.
Авто
Легендарный завод продают за 25 млн рублей (вместо 2,5 млрд) Собственники хотели продать землю и имущество Владимирского тракторного завода за 2,5 миллиарда рублей, но никто из потенциальных покупателей не заявился на аукцион
Кино
Боня привела на шоу Малышевой 7-летнюю дочь В студии обсуждали правила детской безопасности
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем для студентов
Елизавета II не позволила Меган Маркл поселиться в Виндзорском дворце
Популярные темы на «Детях»
Ремонт закончили)) 967
Светская жизнь - 16 838
Светская жизнь - 18 771
Что бы изменили в школе? 639
Леди
Любовь Толкалина рассталась с возлюбленным Звезды не афишировали свой роман.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»