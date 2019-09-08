Унесенный волной джип стал местной достопримечательностью в США
Он вызвал настоящий ажиотаж.
Он вызвал настоящий ажиотаж.
В Южной Каролине туристы и местные жители фотографируются с автомобилем Grand Cherokee, который смыло волной во время урагана «Дориан».
Джип был припаркован у пляжа. Кто не позаботился вовремя об укрытии для своего авто, неизвестно. Пока владелец не объявился, прохожие массово делают селфи на фоне джипа. Некоторые для этого забираются на крышу авто.
Ураган «Дориан» зародился в Атлантике в середине августа. К началу сентября он достиг Багамского архипелага. «Дориан» обогнул Флориду, ударил по Джорджии и Южной Каролине и продолжил двигаться на север. 7 сентября ураган достиг Канады. По последним данным, его жертвами стали 43 человека. Большинство жертв — жители Багамских Островов.
Анна Лысенко