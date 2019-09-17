Погодные приметы на 17 сентября: делаем прогнозы на осень
И наблюдаем за облаками.
И наблюдаем за облаками.
17 сентября отмечают праздник иконы Божией Матери, известной как «Неопалимая купина». В народе этот день также получил название Луков день, так как в это время начинают выкапывать поздний лук.
17 сентября определить погоду на ближайшие дни можно по нескольким природным приметам.
Так, если после дождя земля быстро высохла — это к затяжному ненастью. А вот дождь, начавшийся на рассвете, к полудню обязательно закончится. О том, что скоро придет похолодание, говорят облака, идущие друг над другом в несколько ярусов.
Если Луков день выдался дождливым и ненастным, то осень, наоборот, будет сухой и теплой.
Екатерина Гура
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