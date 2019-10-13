Последствия тайфуна «Хагибис» в Японии показали с воздуха (видео)

Опубликовано видео из Японии, на котором видны затопленные города из-за тайфуна «Хагибис». Он обрушился на Японию 12 октября. Проливные дожди привели к наводнениям. Скорость ветра порой достигала 225 км в час.
13 октября власти сохраняют в силе приказы об эвакуации в отношении 3 млн человек. Также обнародовано предупреждение об угрозе разлива 14 рек.
Число жертв к 14:00 воскресенья возросло до 26 человек, сообщают информагентства. В спасательной операции участвуют 27 тысяч военных и сотрудников экстренных служб.
Тайфун «Хагибис» может оказаться для Японии самым разрушительным за полвека. В последний раз такой мощный ураган, «Ида», нанес удар по стране в 1958 году. Количество жертв достигло 1200 человек.