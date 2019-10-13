Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Московские активисты борются против системы распознавания лиц В Москве активисты пытаются через суд запретить камеры наблюдения с функцией распознавания лиц
Фоторепортажи
28Умер Алексей Леонов
18«Пусть погибнут сотни таких, как я, но восторжествует истина»
15:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Последствия тайфуна «Хагибис» в Японии показали с воздуха (видео)

Он может оказаться самым разрушительным за полвека.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 54% 764 мм рт. ст. 5 м/с

Опубликовано видео из Японии, на котором видны затопленные города из-за тайфуна «Хагибис». Он обрушился на Японию 12 октября. Проливные дожди привели к наводнениям. Скорость ветра порой достигала 225 км в час.

13 октября власти сохраняют в силе приказы об эвакуации в отношении 3 млн человек. Также обнародовано предупреждение об угрозе разлива 14 рек.

Число жертв к 14:00 воскресенья возросло до 26 человек, сообщают информагентства. В спасательной операции участвуют 27 тысяч военных и сотрудников экстренных служб.

Тайфун «Хагибис» может оказаться для Японии самым разрушительным за полвека. В последний раз такой мощный ураган, «Ида», нанес удар по стране в 1958 году. Количество жертв достигло 1200 человек.

Анна Лысенко

Читайте также
Здоровье
«И вас вылечат»: истории людей, которые верили Кашпировскому Кто исцелился, а кто заболел еще сильнее?
Hi-Tech
10 функций «ВКонтакте», о которых вы не знали Вспоминаем интересные «фишки» самой важной соцсети страны в честь ее дня рождения
Авто
Новый заднеприводный седан Toyota (фото) Японская компания представила прототип второго поколения водородной модели Mirai. Все связи с Prius оборваны бесповоротно
Кино
Всех и сразу: актеры, сыгравшие много ролей в одном фильме Братья, двойники, клоны, а также менее очевидные случаи — вспоминаем самые яркие появления актеров в одной картине в разных образах
Недвижимость
Пойман первый нарушитель «закона о курении на балконах»
В российском регионе запретили строить здания выше десяти этажей
Как выглядит родина российских панелек
Россиянин украл водонапорную башню и сдал в металлолом
Популярные темы на «Детях»
Куда бы переехать молодой семье?)) 510
Мой взрослый сын меня не любит 349
Просто немного фотографий. 178
Подростки и карманные деньги 171
Леди
Лядова, Пескова, Маликова на открытии бутика в Москве Знаменитости оценили новый фирменный магазин.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»