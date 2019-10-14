Как весь мир наблюдал «охотничье» полнолуние
Удивительное астрономическое явление.
Удивительное астрономическое явление.
В ночь с 13 на 14 октября жители Земли могли наблюдать красочное полнолуние. Это событие имеет несколько названий. Чаще всего его называют Полнолунием охотника (Full Hunter’s Moon), Полнолунием урожая (Full Harvest Moon) или Жизнерадостным Полнолунием (Full Sanguine Moon). Такие названия луне дали индейцы, у которых в это время был период охоты и заготовки мяса на долгую зиму.
В народе существует еще одно название этого октябрьского полнолуния — Кровавое (Full Blood Moon). Это название Луна получила
Пользователи соцсетей не обошли вниманием это астрономическое событие и публиковали многочисленные фото.
Екатерина Гура