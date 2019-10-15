Погодные приметы на 15 октября: готовимся к холодам
Наблюдаем за осадками.
Наблюдаем за осадками.
Сегодня православные христиане вспоминают священномучеников Киприана и Иустину. В этот период на Руси прекращались все сельскохозяйственные работы: мужчины занимались утеплением дома к зиме, а женщины пряли и вязали.
Что же касается погоды, то наши предки обращали внимание на осадки в этот день.
Если 15 октября выпал снег — через 40 дней наступят сильные холода. Если дует холодный ветер и идет дождь — зима придет намного раньше и будет суровой и снежной.
Сильный листопад на Киприана и Иустину — через несколько дней стоит ждать снега. А утренний иней на траве — к солнечной и сухой погоде.
Екатерина Гура