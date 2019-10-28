Жителей Калифорнии массово эвакуируют из-за лесных пожаров
Синоптики предупреждают о возможном ухудшении ситуации
Синоптики предупреждают о возможном ухудшении ситуации
Уже больше 180 тысяч калифорнийцев покинули свои дома
Огонь охватил больше 14 тысяч га и распространяется на новые территории
Накануне губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение. В штате с превентивной целью массово отключают электричество. Без электроэнергии остались 2,3 млн человек.
Один из пожаров в регионе, получивший название «Кинкейд», начался на прошлой неделе
В Сети распространяются кадры, на которых огнем охвачены известные виноградники в округе Сонома. Виноделию в регионе нанесен огромный ущерб, пишут американские СМИ.
В борьбе с огнем участвуют свыше 3 тысяч человек. На юге штата пожарные взяли под контроль примерно 65% охваченных пламенем территорий, на севере эта цифра едва достигает 10%.
Анна Лысенко