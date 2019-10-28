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16:20 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жителей Калифорнии массово эвакуируют из-за лесных пожаров

Синоптики предупреждают о возможном ухудшении ситуации из-за сильного ветра и засухи.

Уже больше 180 тысяч калифорнийцев покинули свои дома из-за бушующих в штате лесных пожаров. Эта цифра растет с каждым часом.

Огонь охватил больше 14 тысяч га и распространяется на новые территории из-за сильной засухи порывов ветра до 110 километров в час.

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Накануне губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение. В штате с превентивной целью массово отключают электричество. Без электроэнергии остались 2,3 млн человек.

Один из пожаров в регионе, получивший название «Кинкейд», начался на прошлой неделе из-за обрыва кабеля на линии электропередач, утверждают власти. В 2018 году из-за аварии на высоковольтной линии произошел самый страшный пожар в истории штата, который унес жизни 85 человек.

В Сети распространяются кадры, на которых огнем охвачены известные виноградники в округе Сонома. Виноделию в регионе нанесен огромный ущерб, пишут американские СМИ.

В борьбе с огнем участвуют свыше 3 тысяч человек. На юге штата пожарные взяли под контроль примерно 65% охваченных пламенем территорий, на севере эта цифра едва достигает 10%.

Анна Лысенко

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