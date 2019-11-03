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18:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

Столицу Индии накрыл беспрецедентный смог (фото)

Нью-Дели задыхается от ядовитого смога, сообщает AFP. Показатели загрязнения воздуха — худшие за последние годы.

Ежегодно ближе к зиме мегаполис с населением в 20 миллионов человек затягивает ядовитым смогом, состоящим из автомобильных выхлопов, промышленных выбросов и дыма от сжигания стерни на фермах в соседних штатах.

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Концентрация частиц размером менее 2,5 микрон достигает самого высокого уровня в этом сезоне. Ситуация усугубляется меньшим, чем обычно, количеством осадков. Показатели загрязняющих веществ в атмосфере достигли 810 микрограммов на кубический метр. Безопасная суточная норма, по данным ВООЗ, составляет 25 мкг.

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«Загрязнение достигло невыносимого уровня», — заявил главный министр Дели Арвинд Кейривал.

Местные жители жалуются на боль в глазах и горле. Некоторые носят маски, чтобы защитить себя. Из-за плохой видимости несколько авиакомпаний перенаправили рейсы в другие аэропорты или принимают самолеты с задержкой.

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По данным ООН за 2018 год, 14 из 15 самых загрязненных городов мира находились в Индии.

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Анна Лысенко

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