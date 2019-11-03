Столицу Индии накрыл беспрецедентный смог (фото)

Ежегодно ближе к зиме мегаполис с населением в 20 миллионов человек затягивает ядовитым смогом, состоящим из автомобильных выхлопов, промышленных выбросов и дыма от сжигания стерни на фермах в соседних штатах.
Концентрация частиц размером менее 2,5 микрон достигает самого высокого уровня в этом сезоне. Ситуация усугубляется меньшим, чем обычно, количеством осадков. Показатели загрязняющих веществ в атмосфере достигли 810 микрограммов на кубический метр. Безопасная суточная норма, по данным ВООЗ, составляет 25 мкг.
«Загрязнение достигло невыносимого уровня», — заявил главный министр Дели Арвинд Кейривал.
Местные жители жалуются на боль в глазах и горле. Некоторые носят маски, чтобы защитить себя.
По данным ООН за 2018 год, 14 из 15 самых загрязненных городов мира находились в Индии.
Анна Лысенко