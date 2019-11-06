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12:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Последствия столкновения с черной дырой теперь можно рассчитать

С помощью специального калькулятора можно узнать, как вырастет «космический монстр», поглотив Землю, Солнце или другой космический объект.

Источник: NASA
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Физик Альваро Диес создал онлайн-инструмент, которые вычисляет масштабы космических разрушений от столкновения планеты или звезды с черной дырой.

В калькуляторе можно указать массу черный дыры, радиус горизонта событий, дистанцию до поглощаемого объекта и его размер. Сервис рассчитает финальную массу черной дыры после того, как она поглотит объект, новый радиус горизонта событий и количество выделенной энергии.

Например, если черная дыра в 5 солнечных масс поглотит наше Солнце, ее масса увеличится до 5,97, а горизонт событий увеличится на 19,4%.

Ранее NASA опубликовало на своем сайте анимированную визуализацию черной дыры. Ролик показывает, как ее гравитационное поле искажает ее внешний вид для стороннего наблюдателя.

Анна Лысенко

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