Последствия столкновения с черной дырой теперь можно рассчитать
С помощью специального калькулятора можно узнать, как вырастет «космический монстр», поглотив Землю, Солнце или другой космический объект.
С помощью специального калькулятора можно узнать, как вырастет «космический монстр», поглотив Землю, Солнце или другой космический объект.
Физик Альваро Диес создал онлайн-инструмент, которые вычисляет масштабы космических разрушений от столкновения планеты или звезды с черной дырой.
В калькуляторе можно указать массу черный дыры, радиус горизонта событий, дистанцию до поглощаемого объекта и его размер. Сервис рассчитает финальную массу черной дыры после того, как она поглотит объект, новый радиус горизонта событий и количество выделенной энергии.
Например, если черная дыра в 5 солнечных масс поглотит наше Солнце, ее масса увеличится до 5,97, а горизонт событий увеличится на 19,4%.
Ранее NASA опубликовало на своем сайте анимированную визуализацию черной дыры. Ролик показывает, как ее гравитационное поле искажает ее внешний вид для стороннего наблюдателя.
Анна Лысенко