Странные ледяные шары усеяли пляж в Финляндии
Местные жители впервые видят, чтобы их было так много.
Местные жители впервые видят, чтобы их было так много.
Похожие на куриные яйца ледяные шары скопились вдоль линии прибоя на финском острове Хайлуото. Они усеивают пляж длиной в несколько километров, говорят местные жители.
«Это
Хайлуото расположен на севере Балтийского моря в Ботническом заливе, который разделяет Финляндию и Швецию.
Когда морские волны размывают скопившийся у берега подтаявший лед, его кусочки в переохлажденной воде слипаются и образуют куски покрупнее. Волны придают им округлую форму, уточняет CNN Weather.
Анна Лысенко