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17:03 (мск), источник: Погода Mail.ru

Странные ледяные шары усеяли пляж в Финляндии

Местные жители впервые видят, чтобы их было так много.

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Похожие на куриные яйца ледяные шары скопились вдоль линии прибоя на финском острове Хайлуото. Они усеивают пляж длиной в несколько километров, говорят местные жители.

«Это что-то удивительное, я никогда раньше такого не видела», — сказала туристка Тарья Терентжефф в комментарии журналистам.

Хайлуото расположен на севере Балтийского моря в Ботническом заливе, который разделяет Финляндию и Швецию.

Когда морские волны размывают скопившийся у берега подтаявший лед, его кусочки в переохлажденной воде слипаются и образуют куски покрупнее. Волны придают им округлую форму, уточняет CNN Weather.

Анна Лысенко

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