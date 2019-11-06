Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Копить или купить? Почему россияне не привыкли делать сбережения
Фоторепортажи
40Американский фотограф создает сюрреалистичные коллажи, меняя реальность
16«Все вышло из-под контроля»
18:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Цветение водяной лилии показали в таймлапсе

Удивительная природа.

В Twitter на странице издания People's Daily, China появилось завораживающее видео. В режиме замедленной съемки в ролике показано цветение розовой водной кувшинки.

Кстати, сейчас в Китае и Бангладеш как раз наступил сезон цветения этих удивительных растений. Туристы со всего мира спешат в национальные парки Азии, чтобы своими глазами увидеть это живописное зрелище и сделать фото на память.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Можно ли есть яйца с трещиной АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
Hi-Tech
Новинка Xiaomi перевернула рынок: первый обзор Убийца Huawei P30 Pro?
Кино
Елизавета Боярская удивила неожиданным образом на съемках Актриса поделилась с подписчиками атмосферным фото с площадки нового проекта
Авто
Престижный седан Lada: первые рисунки совершенно новой модели Помните, сколько в 90-х годах прошлого века было разговоров о том, что АВТОВАЗ будет скоро делать большие «Жигули», автомобиль класса D или даже Е. Который будет конкурировать с бесконечно устаревшей «Волгой». Но тогда не сложилось
Недвижимость
В Москве появились квартиры-кладовки
В России запустят новый вид ипотеки
В Москве вошло в моду дешевое «псевдожилье»
Найдена самая роскошная дача Крыма
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 20 525
Переезд 268
Как переписать на себя квартиру, купленную в браке. 231
Муж собирается продать нашу квартиру и купить недостроенный дом в поселке 186
Леди
Екатерина Стриженова сбросила 12 килограммов 51-летняя телеведущая раскрыла секрет своей диеты.
Дом
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Как выглядит квартира в Москве, которой 106 лет
Названо идеальное место для жизни в России
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»