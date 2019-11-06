Time-lapse video captures the bloom of a water lily. May your day bright like this! pic.twitter.com/ZUTEUk5q5U— People's Daily, China (@PDChina) November 6, 2019
Цветение водяной лилии показали в таймлапсе
Удивительная природа.
Удивительная природа.
В Twitter на странице издания People's Daily, China появилось завораживающее видео. В режиме замедленной съемки в ролике показано цветение розовой водной кувшинки.
Кстати, сейчас в Китае и Бангладеш как раз наступил сезон цветения этих удивительных растений. Туристы со всего мира спешат в национальные парки Азии, чтобы своими глазами увидеть это живописное зрелище и сделать фото на память.
Екатерина Гура