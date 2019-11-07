Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Полиция нашла 41 нелегала в фуре-рефрижераторе Машину остановили во время обычной проверки на шоссе у города Ксанти. Более 15 человек доставлены в больницу
Фоторепортажи
24Уникальная красота и опасность Лофотенских островов
2525 объектов культурного наследия, которым грозит исчезновение
10:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 7 ноября: ждем дождь или снег

Прислушиваемся к ветру и смотрим на звезды.

Источник: @paramir

7 ноября православные христиане почитают память святых мучеников Маркиана и Мартирия. В народе считалось, что с этого дня усиливаются холода и зима постепенно вступает в свои права.

Зачастую 7 ноября стоит ненастная погода — наши предки верили, что в этот день обязательно должен идти снег или дождь.

По природным явлениям можно определить погоду на ближайшие дни. К примеру, если звезды на небе светят тускло, то день будет холодным и ненастным. Если ветер сильно завывает — плохая погода продержится несколько дней подряд. Сильный ветер стоит ждать, если вороны садятся на нижние ветки деревьев.

Кстати, если 7 ноября на деревьях все еще много листьев, то зима будет долгой и суровой.

Екатерина Гура

Читайте также
Здоровье
Рыбий жир окончательно признали бесполезным Новое исследование не нашло подтверждения пользы для психического здоровья от приема добавок с омега-3 жирными кислотами.
Hi-Tech
Мир завтрашнего дня: какой может стать Земля Художники создают целые фантастические реальности на наших экранах
Кино
Малахов раскрыл наиболее дорого обошедшегося гостя своего шоу Телеведущий дал честное интервью Ксении Собчак
Авто
В России могут отменить странный штраф за скорость Законопроект поддержал комитет по госстроительству, но правительство и ГИБДД против
Недвижимость
В Москве появились квартиры-кладовки
В России запустят новый вид ипотеки
В Москве вошло в моду дешевое «псевдожилье»
Найдена самая роскошная дача Крыма
Дети
Наташа Королева о потере второго ребенка: «У него уже билось сердце» Певица рассказала о выкидыше
Леди
Стриженова подчеркнула постройневшую фигуру ярким нарядом В сети единогласно решили, что звезда буквально расцвела.
Дом
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Как выглядит квартира в Москве, которой 106 лет
Названо идеальное место для жизни в России
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»