Погодные приметы на 7 ноября: ждем дождь или снег
Прислушиваемся к ветру и смотрим на звезды.
Прислушиваемся к ветру и смотрим на звезды.
7 ноября православные христиане почитают память святых мучеников Маркиана и Мартирия. В народе считалось, что с этого дня усиливаются холода и зима постепенно вступает в свои права.
По природным явлениям можно определить погоду на ближайшие дни. К примеру, если звезды на небе светят тускло, то день будет холодным и ненастным. Если ветер сильно завывает — плохая погода продержится несколько дней подряд. Сильный ветер стоит ждать, если вороны садятся на нижние ветки деревьев.
Кстати, если 7 ноября на деревьях все еще много листьев, то зима будет долгой и суровой.
Екатерина Гура