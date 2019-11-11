Народные приметы на 11 ноября: определяем погоду по осадкам
И наблюдаем за облаками.
И наблюдаем за облаками.
11 ноября православные христиане почитают память святой Анастасии Римской и святого Авраамия Ростовского.
Обычно с этого дня усиливаются ветра. Чтобы определить погоду на ближайшие дни, нужно внимательно наблюдать за природой.
Считается, что если на Настасью идет дождь или снег, то в день Архангела Михаила (21 ноября) будет оттепель.
А если голуби днем воркуют, то погода в ближайшие дни будет хорошей. Если ночью появился иней, то днем снега не будет.
Екатерина Гура