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11:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 11 ноября: определяем погоду по осадкам

И наблюдаем за облаками.

Источник: @wilstewart3

11 ноября православные христиане почитают память святой Анастасии Римской и святого Авраамия Ростовского.

Обычно с этого дня усиливаются ветра. Чтобы определить погоду на ближайшие дни, нужно внимательно наблюдать за природой.

Считается, что если на Настасью идет дождь или снег, то в день Архангела Михаила (21 ноября) будет оттепель.

Если облака движутся по небу низко и медленно — скоро стоит ждать похолодания.

А если голуби днем воркуют, то погода в ближайшие дни будет хорошей. Если ночью появился иней, то днем снега не будет.

Екатерина Гура

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