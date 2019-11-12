В небе над США пролетел огромный метеор (видео)
Уникальное явление было зафиксировано камерами видеонаблюдения.
Уникальное явление было зафиксировано камерами видеонаблюдения.
Вечером 11 ноября жители американского штата Миссури могли наблюдать уникальное явление. На несколько секунд ночное небо ярко озарил огромный падающий метеор.
Уникальное явление попало на записи многочисленных камер видеонаблюдения. Позже ролики были опубликованы в соцсетях. Сообщается, что метеор пролетел из Колумбии в направлении
Екатерина Гура