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12:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые показали, как тает Арктика (видео)

Лед стал очень подвижным.

Новые исследования показали, что самый старый и самый толстый лед в Арктике исчезает в два раза быстрее, чем остальной лед в регионе, пишет Science.

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Речь идет об участке в Северном Ледовитом океане длиной 2 тысячи километров к северо-западу от Гренландии. Толщина ледяного покрова здесь достигает 4 метров.

Эту территорию ученые назвали «последней ледяной зоной». Лед здесь может продержаться еще несколько десятилетий и стать приютом для медведей, моржей и нарвалов.

В целом площадь морского льда в Северном Ледовитом океане сократилась с 1984 по 2018 годы более чем на треть, говорится в исследовании, опубликованном в Geophysical Research Letters.

Анна Лысенко

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