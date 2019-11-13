Ученые показали, как тает Арктика (видео)
Лед стал очень подвижным.
Лед стал очень подвижным.
Новые исследования показали, что самый старый и самый толстый лед в Арктике исчезает в два раза быстрее, чем остальной лед в регионе, пишет Science.
Речь идет об участке в Северном Ледовитом океане длиной 2 тысячи километров к
Эту территорию ученые назвали «последней ледяной зоной». Лед здесь может продержаться еще несколько десятилетий и стать приютом для медведей, моржей и нарвалов.
В целом площадь морского льда в Северном Ледовитом океане сократилась с 1984 по 2018 годы более чем на треть, говорится в исследовании, опубликованном в Geophysical Research Letters.
Анна Лысенко